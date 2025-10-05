Melhores momentos: Cruzeiro tropeça no lanterna e soma apenas um ponto contra o Sport

O Cruzeiro empatou com o Sport por 1 a 1, neste domingo (5), no Mineirão, e completou três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, a pior sequência na competição, depois de empatar com o Flamengo (0 a 0) e perder para o Vasco (2 a 0). Com o empate, a Raposa desperdiçou a chance de se aproximar mais da liderança do Brasileirão: agora está com 52 pontos, três a menos que Palmeiras, novo líder, e Flamengo. O Sport saiu na frente com gol de Derik Lacerda no primeiro tempo, e Gabigol empatou para o time celeste na segunda etapa.

A expectativa é de que seria um jogo fácil para o Cruzeiro por enfrentar o lanterna da competição, mas o Sport deu trabalho desde o início. Mesmo com muitas alterações, a equipe celeste pressionou muito e criou várias chances de gol na etapa inicial. A primeira foi aos 10 minutos, num chute de Villalba. Em seguida, Matheus Pereira acertou a trave de Gabriel, após cruzamento de Kauã Moraes. Gabigol chutou para fora aos 20 minutos. Depois, Arroyo e Kaiki também tentaram abrir o placar.

O Sport resistiu bem, arriscou algumas subidas ao ataque até que, aos 40 minutos, saiu na frente. Matheusinho lançou do campo defensivo para Derik Lacerda, que passou por Cássio na meia-lua e chutou para o gol vazio. Nos acréscimos, Derik ainda acertou o travessão, após tabelar com Hyoran.

Atacante Arroyo foi titular no Cruzeiro pela primeira vez, contra o Sport (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No início do segundo tempo, Leonardo Jardim foi obrigado a fazer uma segunda alteração - Matheus Henrique havia deixado o jogo com 15 minutos, com dores na costela. Agora foi a vez do zagueiro Jonathan Jesus reclamar de contusão. Na mesma parada, Sinisterra entrou para reforçar o ataque celeste. E o Sport passou a levar perigo nos contra-ataques.

O empate do Cruzeiro saiu aos 14 minutos. Matheus Pereira arrancou pela direita e passou, na entrada da área, para Gabigol, que chutou de direita no canto esquerdo do goleiro xará. O jogo ficou muito movimentado a partir daí, com as duas equipes se alternando nos ataques. Mas o placar não se alterou mais.

Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Sport pelo Brasileirão

Tanto Cruzeiro quanto Sport terão, como próximo adversário no Brasileirão, o Atlético-MG, na Arena MRV. O Leão continua em Belo Horizonte para fazer o jogo adiado da 14ª rodada, na quarta-feira (8). A Raposa volta a jogar somente após a data Fifa, no dia 15, quando faz o clássico mineiro.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 SPORT

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 20h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Derik Lacerda (40'/1°T) e Gabigol (14'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Arroyo (Cruzeiro), Aderlan, Hyoran (Sport)

💸 Renda: R$ 1.778.327,50

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 50.969

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Kauã Moraes (Marquinhos), Jonathan Jesus (Sinisterra), Villalba e Kaiki; Lucas Silva (João Marcelo), Matheus Henrique (Christian) (Ryan Guilherme), Eduardo e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol.

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera (Lucas Kal), Zé Lucas (Pedro Augusto) e Hyoran (Atencio); Romarinho (Igor Cariús), Matheusinho (Barletta) e Derik.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)