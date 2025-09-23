Jardim mantém os pés no chão quanto a objetivo do Cruzeiro no Brasileiro

A série de quatro vitórias seguidas e a redução da distância para o líder Flamengo para apenas um ponto não fazem o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, mudar, pelo menos publicamente, o objetivo da equipe no Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, domingo (21), no Mineirão, o treinador repetiu que a meta da Raposa na competição é se classificar para a Copa Libertadores de 2026.

- O Jardim foi contratado para um projeto e para desenvolver uma ideia com os objetivos. Eu não posso chegar aqui, no meio da temporada, e dizer que agora o objetivo mudou. E depois, quando perco um jogo, ‘não, agora o objetivo é para trás’. Temos de ser pessoas sérias e eu gosto de ser, não só parecer – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim, na sua argumentação, lembra ainda que o Cruzeiro disputou mais jogos que os concorrentes diretos pela liderança, Flamengo e Palmeiras:

- Temos os objetivos bem claros. Vamos andar atrás destes. O G4 é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. A gente tem este momento que está em segundo, porque temos mais jogos do que os adversários diretos. Não estamos em segundo diretamente. Se eles ganharem os jogos, vamos passar para terceiro. Mas o importante é que a gente vá cumprindo aquilo que é o nosso objetivo – argumentou.

Lucas Silva acerta belo chute para empatar o jogo para o Cruzeiro contra o Bragantino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com 50 pontos, o Cruzeiro já disputou 23 jogos. O Flamengo está com 51 pontos, mas tem um jogo atrasado, contra o Sport, fora de casa, pela 12ª rodada. E o Palmeiras, terceiro colocado com 49 pontos, tem duas partidas a menos: contra o Juventude, em casa, também pela 12ª rodada, e contra o Santos, fora de casa, pela 13ª.

Leonardo Jardim afirma que Cruzeiro continuará trabalhando jogo a jogo

- Se a gente não tivesse a capacidade de ganhar do Bragantino, todos já estariam questionando se tínhamos capacidade de ficar entre os primeiros quatro. O futebol é isto, é muito claro, por isso não podemos alterar aquilo que é o nosso projeto – reforçou o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim afirmou que vai continuar trabalhando jogo a jogo, e o próximo será contra o Vasco, sábado (27), às 18h30, em São Januário:

- Em todos os jogos, é importante fazer os três pontos. Vamos ver no fim. Já disse. No fim é que vamos ver o resultado. Mas agora tem que ser o próximo jogo, o Vasco, e tentar o objetivo que é o mesmo, os três pontos – disse o técnico do Cruzeiro.