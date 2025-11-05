Detalhamento de rodadas facilita retorno de zagueiro ao Cruzeiro
Fabrício Bruno disputa amistosos com a Seleção Brasileira dias 15 e 18 deste mês
O retorno do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro, depois dos amistosos pela Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia na Europa, na data Fifa deste mês, ficou facilitado com o desmembramento dos jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, anunciado na CBF nesta terça-feira (4).
O jogo do Cruzeiro contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), foi marcado para o dia 20, quinta-feira, feriado nacional da Consciência Negra, às 16h. Como o segundo jogo da Seleção Brasileira, contra Tunísia, será dia 18, em Lille, na França, haverá tempo disponível para que Fabrício Bruno se junte à delegação cruzeirense e fique à disposição do técnico Leonardo Jardim para a partida contra o time gaúcho.
Fabrício Bruno foi convocado pela terceira vez pelo técnico Carlo Ancelotti na segunda-feira (3), mesmo após a falha na derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado em Tóquio, em outubro.
Zagueiro do Cruzeiro se apresenta após jogo contra o Fluminense
A apresentação dos convocados está marcada para segunda-feira (10), em Londres, um dia após o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. O primeiro amistoso desta data-Fifa será contra Senegal, dia 15, no Emirates Stadium, em Londres, às 13h (de Brasília). O segundo jogo, contra a Tunísia, será dia 18, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Arena, casa do Lille, na França.
Veja os próximos jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão
- Domingo (9) – Fluminense – Mineirão – 16h
- Quinta-feira (20) – Juventude – Alfredo Jaconi – 16h
- Domingo (23) – Corinthians – Mineirão – 20h30
- Sábado (29) – Ceará – Arena Castelão – 20h30
- Quarta-feira (3) – Botafogo – Mineirão
- Domingo (7) – Santos – Vila Belmiro
(*) - as duas últimas rodadas ainda não foram desmembradas pela CBF.
