Jardim explica como fez o Cruzeiro vencer o clássico na Arena MRV

O Cruzeiro construiu a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, pela Copa do Brasil, com grande atuação no segundo tempo, depois de uma etapa inicial mais equilibrada. O técnico Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a partida, explicou o que fez para mudar a equipe no intervalo do clássico:

- Armamos uma estrutura, no princípio, um pouco diferente do habitual, com dois avançados e dois pontas por dentro. Isso criou alguns problemas, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos. E é difícil consertar dentro de campo, com muito barulho da torcida do Atlético. Na segunda parte, acertamos essa situação, para equilibrar o jogo com linha de quatro. Retificamos outra situação: com a bola, estávamos errando muitos passes. Precisamos de confiança. Estamos na casa do adversário, mas também jogamos no Maracanã, no (campo do) Botafogo… Precisamos ter confiança com a bola, isso melhorou e foi importante para a construção dos gols – afirmou Leonardo Jardim.

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, consertou a equipe no intervalo do clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com os dois gols marcados no segundo tempo, o técnico do Cruzeiro aproveitou para rebater as críticas de que a equipe vinha caindo de rendimento na segunda metade dos jogos:

- A segunda parte foi muito boa. Às vezes, isso também corta um pouco de ‘o Cruzeiro, na segunda parte, baixa um pouco a intensidade, não tem força...’. Às vezes, o jogo é que dita o que vai acontecer, a reação ou não do adversário. Esses fatores nem sempre são decisivos. Cada jogo tem a sua história – comentou.

Jardim promete manter o ritmo do Cruzeiro no clássico do Mineirão

Ao ser perguntado sobre a vantagem obtida para a segunda partida, dia 11, no Mineirão, Leonardo Jardim antecipou que o Cruzeiro não vai mudar sua maneira de jogar:

- Temos uma forma de jogar, em que os jogadores acreditam, em que o treinador acredita. Não abdicamos dessa postura, desses comportamentos. Acreditamos na nossa forma de jogar, no nosso DNA e, por isso, tivemos a postura que tivemos aqui, pressionamos o adversário, subimos as linhas e demos pouco espaço na construção. Dificilmente abdico dos nossos princípios, por temer ou não temer os adversários. O Cruzeiro é um clube grande, tem de respeitar todos os adversários, mas também fazer se respeitar dentro de campo – disse o técnico Leonardo Jardim.