Jardim está à vontade para escalar Cruzeiro que enfrenta o Flamengo

Com todos os titulares à disposição para o jogo desta quinta-feira (2), contra o Flamengo, às 20h30, no Maracanã, pelo Brasileirão, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, pode comemorar também a disponibilidade de opções para o decorrer da partida. De todo o elenco cruzeirense, apenas o lateral-direito Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita, não tem condições de enfrentar o Rubro-Negro carioca.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Em relação à partida anterior, a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, sábado (27), Leonardo Jardim terá a volta do zagueiro Villalba e do atacante Gabigol, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e do atacante colombiano Sinisterra, recuperado de estiramento na coxa direita, que o deixou de fora também da vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

Zagueiro Villalba cumpriu suspensão na derrota para o Vasco, na rodada passada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além de Sinisterra, entre os contratados na última janela de transferências, Leonardo Jardim tem aproveitado o atacante equatoriano Arroyo, que entrou nos jogos contra Bahia e Vasco. O lateral Kauã Moraes, ex-Athletico-PR, e o volante Ryan Guilherme, ex-Fortaleza, ainda não estrearam com a camisa do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Outro jogador que “estreou” sob o comando de Leonardo Jardim é o zagueiro João Marcelo, que não atuava desde fevereiro, antes da chegada do treinador, por causa de lesão nos ligamentos do joelho direito. Ele entrou nos minutos finais da partida contra o Vasco.

➡️Cruzeiro parabeniza Fabrício Bruno pela convocação, e zagueiro agradece companheiros

Jardim deve manter equipe titular para jogo importante para objetivo do Cruzeiro

A tendência é que Leonardo Jardim repita a escalação tida como titular desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, em 13 de abril – considerando que William e Fagner vinham se alternando na lateral direita até a contusão do ex-jogador do Corinthians, em 30 de julho:

continua após a publicidade

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Além de ocuparem as duas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, Flamengo (54 pontos) e Cruzeiro (50) têm as duas melhores defesas da competição. O time carioca sofreu apenas 12 gols em 24 jogos, enquanto a Raposa levou 19, mesma quantidade de gols sofridos pelo Palmeiras.

O Cruzeiro, além de tentar voltar a se aproximar do líder Flamengo, defende, na partida desta quinta-feira (2), invencibilidade contra as equipes do G6 do Brasileirão. A equipe de Leonardo Jardim já jogou sete vezes contra os outros cinco times das primeiras posições da competição e conseguiu seis vitórias e um empate (contra o Mirassol).