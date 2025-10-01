Cruzeiro deve ficar sem zagueiro titular para jogo contra o Atlético-MG

A convocação de Fabrício Bruno pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira na Ásia, neste mês de outubro, traz uma dor de cabeça para o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. O zagueiro poderá não ter condições de participar do clássico contra o Atlético-MG, dia 15, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Brasileirão - apenas Fabrício Bruno e o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, entre os convocados, atuam no futebol brasileiro.

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Coreia do Sul, dia 10, em Seul, às 8h (de Brasília), e o Japão, dia 14, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília), e dificilmente haverá tempo disponível para que Fabrício Bruno chegue a Belo Horizonte a tempo da partida contra o Atlético-MG no dia 15, às 21h30. A apresentação dos convocados será na segunda-feira (6).

Na convocação passada, o zagueiro do Cruzeiro jogou contra a Bolívia, em El Alto, no dia 9, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, chegou ao Rio de Janeiro na manhã seguinte e, imediatamente, viajou para Belo Horizonte em avião do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Assim, no dia seguinte (11), Fabrício Bruno pôde participar da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, pelas quartas de final, que valeu classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

Fabrício Bruno durante treino da Seleção Brasileira, na convocação anterior (Foto: Rafael Ribeiro Iorio/CBF)

O atacante Kaio Jorge, que não foi chamado para os amistosos na Ásia, na convocação anterior não teve problema com o retorno ao Cruzeiro, porque foi cortado da segunda partida, contra a Bolívia, depois de se contundir na vitória sobre o Chile, no Maracanã.

A convocação desta quarta-feira (1º) é a quinta do zagueiro Fabrício Bruno. Em 2024, o jogador, quando atuava pelo Flamengo, foi chamado três vezes pelo então técnico Dorival Júnior e participou dos amistosos contra Inglaterra (1 a 0) e Espanha (3 a 3). Sob o comando de Carlo Ancelotti, o zagueiro do Cruzeiro participou apenas da derrota para a Bolívia por 1 a 0, em El Alto.

