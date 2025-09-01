Leonardo Jardim comemora calendário mais folgado para o Cruzeiro

Depois da pausa para a data Fifa, o Cruzeiro volta a jogar dia 11, contra o Atlético-MG, na segunda partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. E no restante do mês de setembro, a equipe celeste terá somente mais três partidas pelo Campeonato Brasileiro. Até o final do ano, o calendário da Raposa estará bem mais folgado do que no primeiro semestre.

Com a mudança no calendário feita pela CBF recentemente, mesmo que se classifique para as semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro terá que se preocupar apenas com o Campeonato Brasileiro até o início de dezembro.

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, comemora a folga no calendário, mas ressalta outro motivo de preocupação para o restante da temporada:

- Nós sabemos que ia ser uma segunda parte com menos jogo, porque a primeira foi com muitos jogos. Lembro que um mês chegamos a fazer oito, nove jogos. Foi extremamente difícil. Portanto, agora, com menos jogos num mês, também o cansaço está acumulado. Temos que ter mais cuidado com a recuperação – afirmou Jardim.

Em abril, o Cruzeiro jogou oito partidas; e, em maio, nove – nesse período, a equipe disputava simultaneamente o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Já em agosto, foram sete jogos.

Leonardo Jardim, no entanto, não vê essa folga no calendário como uma vantagem para o Cruzeiro:

- Acho que acontece com todas as equipes. Estamos em pé de igualdade. Algumas equipes estão eliminadas na Copa do Brasil, outras estão eliminadas nas competições internacionais, outras, no Campeonato, já não jogam para nada…. Temos que focar que o próximo jogo é o mais importante e depois pensar no que vem a seguir e assim sucessivamente – avisou o técnico.

Os jogadores ganharam folga após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, sábado (30), no Mineirão, e voltam aos treinos na Toca da Raposa somente na tarde de quarta-feira (3).

Veja o calendário do Cruzeiro para o restante da temporada:

Setembro

11 – Atlético-MG – Mineirão - quartas de final da Copa do Brasil

15 – Bahia – Arena Fonte Nova - Brasileiro

21 – Red Bull Bragantino – Mineirão – Brasileiro

27 – Vasco – São Januário – Brasileiro

Outubro

2 – Flamengo – Maracanã - Brasileiro

5 – Sport – Mineirão – Brasileiro

15* - Atlético-MG – Arena MRV – Brasileiro

19 – Fortaleza – Mineirão – Brasileiro

26 – Palmeiras – Allianz Parque – Brasileiro

(*) - a partir dessa data, as rodadas ainda não foram desmembradas

Novembro

2 – Vitória – Mineirão – Brasileiro

5 – Grêmio – Arena do Grêmio – Brasileiro

9 – Fluminense – Mineirão – Brasileiro

19 – Juventude – Alfredo Jaconi – Brasileiro

23 – Corinthians – Mineirão – Brasileiro

30 – Ceará – Arena Castelão – Brasileiro

Dezembro