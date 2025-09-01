menu hamburguer
Leonardo Jardim comemora calendário mais folgado para o Cruzeiro

Em setembro, equipe celeste entrará em campo apenas quatro vezes

Técnico do Cruzeiro Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
imagem cameraMesmo com calendário mais folgado, Jardim se preocupa com recuperação de jogadores no Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 01/09/2025
14:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois da pausa para a data Fifa, o Cruzeiro volta a jogar dia 11, contra o Atlético-MG, na segunda partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. E no restante do mês de setembro, a equipe celeste terá somente mais três partidas pelo Campeonato Brasileiro. Até o final do ano, o calendário da Raposa estará bem mais folgado do que no primeiro semestre.

Com a mudança no calendário feita pela CBF recentemente, mesmo que se classifique para as semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro terá que se preocupar apenas com o Campeonato Brasileiro até o início de dezembro.

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, comemora a folga no calendário, mas ressalta outro motivo de preocupação para o restante da temporada:

- Nós sabemos que ia ser uma segunda parte com menos jogo, porque a primeira foi com muitos jogos. Lembro que um mês chegamos a fazer oito, nove jogos. Foi extremamente difícil. Portanto, agora, com menos jogos num mês, também o cansaço está acumulado. Temos que ter mais cuidado com a recuperação – afirmou Jardim.

Em abril, o Cruzeiro jogou oito partidas; e, em maio, nove – nesse período, a equipe disputava simultaneamente o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Já em agosto, foram sete jogos.

Leonardo Jardim, no entanto, não vê essa folga no calendário como uma vantagem para o Cruzeiro:

- Acho que acontece com todas as equipes. Estamos em pé de igualdade. Algumas equipes estão eliminadas na Copa do Brasil, outras estão eliminadas nas competições internacionais, outras, no Campeonato, já não jogam para nada…. Temos que focar que o próximo jogo é o mais importante e depois pensar no que vem a seguir e assim sucessivamente – avisou o técnico.

Os jogadores ganharam folga após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, sábado (30), no Mineirão, e voltam aos treinos na Toca da Raposa somente na tarde de quarta-feira (3).

Veja o calendário do Cruzeiro para o restante da temporada:

Setembro

  • 11 – Atlético-MG – Mineirão - quartas de final da Copa do Brasil
  • 15 – Bahia – Arena Fonte Nova - Brasileiro
  • 21 – Red Bull Bragantino – Mineirão – Brasileiro
  • 27 – Vasco – São Januário – Brasileiro

Outubro

  • 2 – Flamengo – Maracanã - Brasileiro
  • 5 – Sport – Mineirão – Brasileiro
  • 15* - Atlético-MG – Arena MRV – Brasileiro
  • 19 – Fortaleza – Mineirão – Brasileiro
  • 26 – Palmeiras – Allianz Parque – Brasileiro

(*) - a partir dessa data, as rodadas ainda não foram desmembradas

Novembro

  • 2 – Vitória – Mineirão – Brasileiro
  • 5 – Grêmio – Arena do Grêmio – Brasileiro
  • 9 – Fluminense – Mineirão – Brasileiro
  • 19 – Juventude – Alfredo Jaconi – Brasileiro
  • 23 – Corinthians – Mineirão – Brasileiro
  • 30 – Ceará – Arena Castelão – Brasileiro

Dezembro

  • 3 – Botafogo – Mineirão – Brasileiro
  • 7 – Santos – Vila Belmiro – Brasileiro
  • 10 e 14 – datas da semifinal da Copa do Brasil
  • 17 e 21 – datas da final da Copa do Brasil

