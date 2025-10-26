Gol legal? PC Oliveira bate o martelo sobre polêmica em Palmeiras x Cruzeiro

Paulo César de Oliveira, especialista de arbitragem da Rede Globo, analisou o gol anulado, de forma polêmica, do Palmeiras sobre o Cruzeiro. As equipes protagonizaram um empate sem gols, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A polêmica aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 14 minutos, quando Ramón Sosa balançou as redes para o Alviverde, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein anulou o lance por conta de uma falta no goleiro Cássio.

Tudo começou quando, em um cruzamento, Flaco Lopez venceu pelo alto Fabrício Bruno. O arqueiro celeste deu rebote no cabeceio do atacante adversário e na sobra, Sosa marcou. Contudo, de acordo com PC Oliveira, Cássio estava com a bola dominada. O especialista concordou com a anulação do gol.

- Segundo o PC, a mão sobre a bola, mesmo com ela na grama, representa que ela está sobre o domínio do goleiro, e assim, não pode ser tocada - disse Luiz Carlos Júnior, responsável por expor a opinião do comentarista durante a transmissão da partida.

Como foi Palmeiras x Cruzeiro?

Texto por: Rafaela Cardoso

Enquanto os visitantes entraram com força máxima, Abel Ferreira fez algumas alterações. Piquerez, suspenso, deu lugar a Jefté, enquanto Aníbal, com edema na panturrilha, viu Bruno Fuchs entrar como volante. Por fim, Mauricio na vaga de Veiga.

Como já era de se esperar, o primeiro tempo começou frenético e repleto de faltas. Empurrado pela força de 40 mil torcedores, Andreas Pereira foi quem teve a primeira chance, aos 2 minutos, mas arriscou de longe e viu a bola desviar no meio do caminho antes de sair.

Jogadores dos dois times chegavam forte na bola e, aos 15 minutos, o primeiro lance polêmico. Gustavo Gómez foi forte em uma dividida com Wanverson, acertou a bola antes e depois a perna do cruzeirense, que precisou ser substituído. Após checagem no VAR, a arbitragem amarelou o capitão palmeirense.

Enquanto isso, a Raposa também não poupava as faltas, e quem mais sofria era Vitor Roque. Fabricio Bruno, que já tinha sido advertido, acabou sofrendo falta dura do jogador e a arbitragem nada marcou. Enquanto o Palmeiras tentava se armar no meio, o Cruzeiro abusava das faltas para parar as jogadas dos mandantes, e o jogo ficava cada vez mais truncado.

Até os 36 minutos, poucos chutes perigosos e chuvas de cartão: cinco. Na melhor chance, Arroyo cobrou falta no canto esquerdo de Carlos Miguel, que voou para fazer a defesa. Aos 44, Vitor Roque aparecia na frente sozinho e, cercado por três, acabou no chão, pediu a falta e o árbitro mandou seguir. Após o lance, Magu, preparador físico do Palmeiras, acabou expulso por reclamação. Aos 48, Mauricio mandou por cima da meta, e o jogo foi tenso do início ao fim da primeira etapa.

No segundo tempo, apenas Abel Ferreira fez uma alteração. Sacou Felipe Anderson para colocar Sosa e tentar deixar o time mais ofensivo. E, no primeiro lance, muita reclamação dos jogadores do Palmeiras. Após escanteio, Murilo disputou a bola no alto e depois ficou com ela na área para tentar cruzamento rasteiro, que Villalba cortou e bateu o braço na bola. Apesar disso, o árbitro mandou seguir.

A Raposa ensaiava algumas jogadas pelos lados e, aos 10, a bola sobrou para Arroyo dentro da área para finalizar forte, mas viu Carlos Miguel fazer outra boa defesa. Aos 14, gol anulado do Palmeiras. Após cruzamento, Flaco cabeceou para o gol, Cássio segurou e soltou a bola, enquanto Sosa aproveitou o rebote para chutar para o fundo do gol. A arbitragem assinalou falta do argentino em Fabrício Bruno na jogada.

Aos 23, foi a vez de Bruno Rodrigues deixar com Mauricio, que invadiu a área e finalizou por cima. Três minutos depois, Allan puxou contra-ataque em jogava individual incrível, dei, xando várioas marcadores para trás, mas Fabrício Bruno, que já tinha cartão, cometeu a falta perigosa e acabou expulso.

Com um a mais, o Verdão passou a ter mais posse de bola e tentou abrir o marcador com Andreas Pereira e também Sosa, mas foi aos 40 que Raphael Veiga levou mais perigo ao gol adversário. Quase nos acréscimos, a partida ainda ficou alguns minutos parada após Cássio ser atingido por uma garrafa, e ainda deu tempo de Carlos Miguel fazer uma bela defesa com os pés, mas não deu mais tempo, o duelo terminou empatado sem gols na arena palmeirense.