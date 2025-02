Gol de cabeça é arma do Cruzeiro para jogo com o Atlético-MG

O Cruzeiro tem uma arma especial para o clássico de domingo (9), contra o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro. Em cinco das seis partidas pela competição, a equipe marcou gol de cabeça, com quatro jogadores diferentes e assistência de cinco atletas. Apenas na derrota por 1 a 0 para o Athletic, em Brasília, pela segunda rodada, o fundamento não surtiu efeito para a Raposa.

continua após a publicidade

➡️Técnico Leonardo Jardim será apresentado na Toca da Raposa segunda-feira (10)

Na estreia no Mineiro, com time reserva, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz, em 19 de janeiro, o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, no Mineirão, nasceu em cruzamento da direita do volante Christian, que o franco-congolês Bolasie completou de cabeça, de cima para baixo.

No empate por 1 a 1 com o Betim, em 25 de janeiro, também no Mineirão, na última partida do técnico Diniz, o zagueiro Fabrício Bruno, na direita, levantou a bola na área para Lautaro Diaz cabecear e empatar a partida já aos 41 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

O terceiro gol de cabeça feito pelo Cruzeiro na temporada foi marcado pelo atacante Marquinhos, após o meia Matheus Pereira, na quina esquerda da área, levantar a bola na medida. Foi o terceiro gol da equipe na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, dia 30, no Independência. O treinador era Wesley Carvalho.

Lautaro Diaz fez de cabeça gol de empate do Cruzeiro contra o Betim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, dia 2, no Mineirão, foi a vez de Marquinhos fazer a assistência da direita para a cabeçada, na segunda trave, de Dudu, que marcava pela primeira vez em sua volta ao Cruzeiro.

continua após a publicidade

E no empate por 1 a 1 com o América, no Independência, quarta-feira (5), o lateral William cruzou da direita para o atacante Bolasie, de peixinho, fazer o gol de empate, já aos 42 minutos do segundo tempo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Para técnico do Cruzeiro, aproveitamento em bolas paradas tende a melhorar

Após o clássico contra o América, Wesley Carvalho reconheceu que o Cruzeiro insistiu muito nos escanteios, com pouco aproveitamento – nenhum dos cinco gols de cabeça nasceu em jogada de bola parada. Para o técnico interino, no entanto, o desempenho tende a melhorar:

- Nada que não se resolva com trabalho. Vai ter erros no início mesmo. Inserimos algumas bolas paradas, mas não têm como repetir muito nos treinos. Quando tivermos um pouco mais de tempo, com a parada da data Fifa, vai melhorar. Bola parada é treinamento e repetição – afirmou Wesley Carvalho.