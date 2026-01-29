menu hamburguer
Cruzeiro

Gerson entra no lugar de quem? Confira escalação do Cruzeiro contra o Botafogo

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (29)

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 29/01/2026
20:34
Vestiário do Cruzeiro (Foto: Thais Magalhães / Cruzeiro)
imagem cameraVestiário do Cruzeiro (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)
O Cruzeiro começa sua trajetória no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (29), contra o Botafogo. No duelo, Gerson fará seu segundo jogo como titular vestindo o uniforme celeste.

O camisa 11 fez sua estreia contra o Democrata-GV, na quinta-feira passada, entrando como titular. Posteriormente, no clássico de domingo, ele começou no banco e entrou na segunda etapa, no lugar de Christian.

Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No restante da equipe, o técnico Tite optou por começar o Brasileirão com força máxima. Sendo assim, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo com: Cássio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge

Do outro lado, o Glorioso entra em campo com a seguinte formação: Neto; Vitinho, Mateo Ponte, Barboza, Newton; Alex Telles, Allan, Danilo, Montoro; Santi Rodríguez, Arthur Cabral

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Botafogo x Cruzeiro

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda em início de novos trabalhos, as equipes chegam em momentos diferentes quanto às campanhas no estadual. O Glorioso, sob o comando de Martín Anselmi, tem classificação encaminhada para as quartas de final após boa vitória sobre o Bangu, enquanto a Raposa, do técnico Tite, vive instabilidade e chega após derrota no clássico com o Galo.

A arbitragem da partida será de responsabilidade de Matheus Candançan (SP), auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB). O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

✅Ficha técnica
BOTAFOGO X CRUZEIRO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Martin Anselmi)

Neto; Vitinho, Mateo Ponte, Barboza, Newton; Alex Telles, Allan, Danilo, Montoro; Santi Rodríguez, Arthur Cabral

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge

