Gabriel Verón se despede do Cruzeiro nas redes sociais

O atacante Gabriel Verón não vai continuar no Cruzeiro em 2025. Emprestado pelo Porto, de Portugal, com passe fixado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), o jogador vai voltar ao clube português, já que a diretoria celeste considerou alta a pedida pela compra do atacante. O Cruzeiro também tentou novo empréstimo, mas o Porto não aceitou.

Gabriel Verón se despediu do Cruzeiro nas redes sociais e disse que o ano foi de reconstrução tanto para o clube quanto para ele:

- Obrigado, @cruzeiro!! 2024 foi daora, ano de reconstrução de ambas as partes e agora eu me sinto muito preparado pra os próximos desafios… pra cima – postou o atacante.

O contrato do jogador com o Porto termina somente em junho de 2027, mas ele dificilmente será aproveitado pelo Dragão. A intenção do clube português é recuperar o valor pago ao Palmeiras em 2022, quando contratou Gabriel Verón.

A chegada de Dudu, ex-Palmeiras, e a provável contratação de Marquinhos, do Fluminense, já indicavam que Verón não continuaria na Toca da Raposa para a temporada 2025, já que ambos têm características de atuar pelas laterais do campo, função que o ex-jogador do Palmeiras exerceu nesta temporada com a camisa do Cruzeiro.

Verón teve duas contusões que o afastaram de boa parte da temporada do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Gabriel Verón jogou pouco por causa de contusões

Gabriel Verón, de 22 anos, chegou ao Cruzeiro no início do ano, mas estreou apenas em abril, no empate por 3 a 3 com o Alianza (COL), pela Copa Sul-Americana. Nos treinos, em janeiro, ele teve contusão no pé direito e precisou passar por cirurgia. Com isso, não pôde disputar o Campeonato Mineiro.

Em julho, Gabriel Verón teve lesão muscular na coxa direita e ficou sem jogar até setembro. Quando voltou, conseguiu se firmar como titular da equipe, com o técnico Fernando Diniz, até o fim da temporada. Ao todo, em sua passagem pelo Cruzeiro, o jovem atacante disputou 37 jogos, com seis gols e três assistências.