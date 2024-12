CEO do Cruzeiro comenta chance de trazer Sergio Ramos

A possibilidade da contratação do zagueiro espanhol Sergio Ramos continua agitando os torcedores do Cruzeiro nas redes sociais. O CEO do clube, Alexandre Mattos, em entrevista à TV Band Minas, nesta quinta-feira (26), voltou a comentar as chances de acerto com o experiente zagueiro de 38 anos.

- O que temos de informação é que ele tem dúvida de sair da Europa, talvez Arábia. Não passa na cabeça dele vir para a América do Sul. É o que a gente ouve – afirmou o dirigente.

Alexandre Mattos deixou claro que não será fácil uma contratação desse nível pelo Cruzeiro, porque Sergio Ramos ainda é um nome de muito valor no mercado internacional:

- Se viesse, seria numa situação financeira muito vantajosa para ele. Acho uma situação complexa. O Cruzeiro, hoje, é um atrativo interessante para qualquer atleta do mundo, mas tem que ver o desejo dele de vir para a América do Sul. Temos que aguardar mesmo – disse.

O CEO do Cruzeiro procurou não dar muitas esperanças ao torcedor celeste em contar com Sergio Ramos:

- É um grande jogador. Não tem como mensurar as expectativas. O que tem é o que o presidente disse: se for um jogador para vir por um ano, dentro de uma realidade financeira do Cruzeiro, a gente faria – avisou.

Alexandre Mattos reiterou, no entanto, que o clube vai contratar um zagueiro para ser titular na equipe de Fernando Diniz em 2025. Já foram especulados os nomes de Adryelson, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, e Nino, ex-Fluminense, hoje no Zenit, da Rússia. Mas as negociações não avançaram justamente pela questão financeira.

Sergio Ramos tem carreira longa e vitoriosa

Ídolo e capitão do Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos deixou o clube espanhol em 2021, após 16 temporadas, com 671 partidas e 101 gols. Ele se transferiu para o Paris Saint-Germain e atuou por 68 partidas em dois anos. Em seguida, Sergio Ramos voltou ao Sevilha, clube no qual iniciou a carreira. Na última temporada, o zagueiro disputou 37 jogos e marcou sete gols.