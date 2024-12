O atacante Dudu fez na manhã desta quarta (25), dia de Natal, a sua primeira aparição com a camisa do Cruzeiro. Nas redes sociais do clube mineiro, ele aparece vestindo o manto celeste, agradece aos torcedores cruzeirenses e diz que vai estar sempre batalhando para honrar a camisa azul. No fim, Dudu ddeseja Feliz Natal e próspero ano novo.

Veja o recado de Dudu nas redes sociais

- Estou passando para agradecer o carinho que vocês sempre tiveram por mim e estão tendo agora. Estou muito feliz e orgulhoso em poder voltar a camisa do Cruzeiro. Espero que 2025 possa ser um ano feliz para nós, a nação cruzeirense. Eu vou estar junto com vocês. Podem contar comigo dentro de campo, que eu vou sempre estar batalhando e lutando para honrar esta camisa da melhor maniera possível - disse Dudu no vídeo.

Dudu e os valores

As bases do contrato de Dudu com o Cruzeiro para os próximos três anos estavam acertadas verbalmente havia alguns dias, desde que o jogador assinou a rescisão de contrato com o Palmeiras, que duraria mais uma temporada.

Os valores são bem diferentes daqueles que Dudu e Cruzeiro haviam definido em junho passado, quando o clube celeste chegou a anunciar a contratação. Naquela ocasião, o Cruzeiro daria ao jogador aumento de R$ 300 mil em seus salários, por um contrato de cinco anos.

Dudu está de volta ao Cruzeiro depois de 14 anos

O atacante Dudu, que completa 33 anos dia 7 de janeiro, volta ao clube no qual começou a carreira. De 2009 a 2011, ele disputou apenas 26 partidas pelo Cruzeiro, com três gols – teve um período por empréstimo no Coritiba. No Palmeiras, foram praticamente 10 anos – houve rápida saída para o Al Duhail, do Catar, em 2020/2021 -, com 12 títulos conquistados, 462 partidas, 88 gols e 102 assistências. No entanto, na última temporada, Dudu perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira, após lesão no ligamento do joelho direito, sofrida em agosto de 2023.

