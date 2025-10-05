Gabigol vira assunto depois do empate entre Cruzeiro x Sport: ‘Mais nada’
Cabuloso e Leão fizeram jogo movimentado no Mineirão
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Gabigol foi um dos protagonistas do empate entre Cruzeiro e Sport, neste domingo (5), pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo bem movimentado no Mineirão, os clubes empataram por 1 a 1.
Mauro Cezar não perdoa jogador do Flamengo após derrota: ‘Irresponsável’
Fora de Campo
Júnior reprova atitude de jogador e faz pedido ao Flamengo: ‘Não adianta’
Fora de Campo
Polêmica de arbitragem em Bahia x Flamengo divide opiniões: ‘Toda rodada’
Fora de Campo
Derik Lacerda driblou Cássio e marcou um bonito gol para abrir o placar no duelo do Brasileirão, mas depois de muita pressão, Gabigol, de direita, empatou a partida entre Cruzeiro x Sport.
➡️Neto reage a São Paulo x Palmeiras e manda recado para Flamengo e Cruzeiro: ‘Não pode’
Nas redes sociais, o assunto mais comentado de Cruzeiro e Sport foi a atuação de Gabigol. Além do gol, o atacante foi muito participativo no jogo, mas dividiu opiniões entre os torcedores do Cabuloso. Veja abaixo.
Veja comentários sobre Gabigol depois de Cruzeiro x Sport
Como foi o jogo
A expectativa é de que seria um jogo fácil para o Cruzeiro por enfrentar o lanterna da competição, mas o Sport deu trabalho desde o início. Mesmo com muitas alterações, a equipe celeste pressionou muito e criou várias chances de gol na etapa inicial. A primeira foi aos 10 minutos, num chute de Villalba. Em seguida, Matheus Pereira acertou a trave de Gabriel, após cruzamento de Kauã Moraes. Gabigol chutou para fora aos 20 minutos de Cruzeiro x Sport. Depois, Arroyo e Kaiki também tentaram abrir o placar.
O Sport resistiu bem, arriscou algumas subidas ao ataque até que, aos 40 minutos, saiu na frente. Matheusinho lançou do campo defensivo para Derik Lacerda, que passou por Cássio na meia-lua e chutou para o gol vazio. Nos acréscimos, Derik ainda acertou o travessão, após tabelar com Hyoran.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
No início do segundo tempo, Leonardo Jardim foi obrigado a fazer uma segunda alteração - Matheus Henrique havia deixado o jogo com 15 minutos, com dores na costela. Agora foi a vez do zagueiro Jonathan Jesus reclamar de contusão. Na mesma parada, Sinisterra entrou para reforçar o ataque celeste. E o Sport passou a levar perigo nos contra-ataques.
O empate do Cruzeiro saiu aos 14 minutos. Matheus Pereira arrancou pela direita e passou, na entrada da área, para Gabigol, que chutou de direita no canto esquerdo do goleiro xará. O jogo ficou muito movimentado a partir daí, com as duas equipes se alternando nos ataques. Mas o placar não se alterou mais. Atuação de Gabigol em Cruzeiro x Sport dividiu opiniões.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias