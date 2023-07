- O Galo lamenta o falecimento de Palhinha, ex-jogador e ídolo do clube, que nos deixou hoje pela manhã, aos 73 anos. Palhinha foi um dos grandes atletas do futebol brasileiro. No Galo, foi um dos craques daquele histórico time do início da década de 80, conquistando o Campeonato Mineiro em 1980 e 1981, além de ter chegado à final do Brasileiro de 80. Nossa solidariedade aos familiares e fãs - escreveu o Atlético-MG nas redes sociais.