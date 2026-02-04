Matheus Henrique ressalta importância de sequência do Cruzeiro no Mineirão

O Cruzeiro enfrentará o Coritiba na noite desta quinta-feira (5), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o reencontro da equipe com o Mineirão depois de uma sequência dura. Para o volante Matheus Henrique, o retorno ao estádio é muito importante.

– Nossa estreia no Brasileiro não foi como queríamos, então precisamos dar uma resposta para nós mesmos e para o torcedor. Depois vem o América, mais uma decisão. O Cruzeiro está acostumado com pressão e nunca desiste – disse o camisa 8 em entrevista à Betnacional.

– A gente já tinha em mente desde o ano passado que seria assim. Então, a partir do momento que a gente saiu de férias, já tinha até cronogramas de treino para que a gente pudesse voltar o mais preparado possível, porque a gente sabe que o calendário seria muito puxado. Sabemos que precisamos fazer o nosso melhor e temos um grupo qualificado para isso. É todo mundo buscar estar muito bem fisicamente e quem o professor escalar desde o início ali, dar conta do recado – ressaltou Matheus Henrique.

Matheus Henrique (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Coritiba

Depois da goleada sofrida na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrentará o Coritiba na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Na estreia, o Cabuloso sofreu uma derrota dura que estremeceu o clima na Toca da Raposa II. A equipe comandada por Tite perdeu por 4 a 0 para o Botafogo, a terceira derrota seguida na temporada.

No fim de semana, o Cruzeiro conseguiu se recuperar emocionalmente em partida pelo Campeonato Mineiro. A equipe celeste bateu o Betim por 1 a 0 com um gol de Matheus Pereira no último minuto.