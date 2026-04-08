Análise: Cruzeiro mostra repertório e que ainda sabe como jogar a Libertadores
O Cruzeiro venceu o Barcelona-EQU por 1 a 0
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Enquanto ainda não entendeu como jogar o Brasileirão, o Cruzeiro, mesmo após sete anos, mostrou que ainda sabe como disputar a Libertadores. Contra o Barcelona-EQU, a equipe comandada por Artur Jorge mostrou ter repertório e psicológico em dia para os confrontos pesados de uma competição dura.
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O comandante português promoveu mudanças importantes na equipe. Fagner entrou na lateral-direita no lugar de William e Jonathan Jesus na vaga de Villalba. Com isso, o time celeste ganhou altura na área e seguiu com bom apoio nos lados.
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As 'caras' do Cruzeiro contra o Barcelona-EQU
O momento em que o Cruzeiro mais correu risco no Equador talvez tenha sido nos primeiros e não nos últimos 15 minutos. O Barcelona-EQU levou perigo ao Cabuloso com bolas invertidas que encontravam espaços principalmente no lado direito da defesa celeste. Quando não tinha a bola, o grupo comandado por Artur Jorge pressionou com seis jogadores, mantendo uma defesa sólida e bem posicionada.
Quando colocou a cabeça no lugar, a Raposa soube jogar com tranquilidade e fazer uma saída com os dois zagueiros apoiados pelos os laterais mais avançados. No ataque, em algumas oportunidades um losango se formou com Kaio Jorge, Arroyo, Christian e Matheus Pereira.
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O gol, inclusive, saiu de uma bola roubada na pressão na saída adversária. Fagner roubou a bola, Lucas Silva trabalhou com Matheus Pereira, Christian e Gerson, e Fagner recebeu novamente para acertar ótimo cruzamento para o camisa 10 marcar.
Ainda em jogadas bem trabalhadas, Kaio Jorge teve uma chance clara em lance que contou com participação de Matheus Henrique, Matheus Pereira e Christian, mas o camisa 19 errou a finalização dentro da pequena área. Nos acréscimos, Chico da Costa também teve chance clara perdida.
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