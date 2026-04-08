Análise: Cruzeiro mostra repertório e que ainda sabe como jogar a Libertadores

Enquanto ainda não entendeu como jogar o Brasileirão, o Cruzeiro, mesmo após sete anos, mostrou que ainda sabe como disputar a Libertadores. Contra o Barcelona-EQU, a equipe comandada por Artur Jorge mostrou ter repertório e psicológico em dia para os confrontos pesados de uma competição dura.

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O comandante português promoveu mudanças importantes na equipe. Fagner entrou na lateral-direita no lugar de William e Jonathan Jesus na vaga de Villalba. Com isso, o time celeste ganhou altura na área e seguiu com bom apoio nos lados.

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As 'caras' do Cruzeiro contra o Barcelona-EQU

O momento em que o Cruzeiro mais correu risco no Equador talvez tenha sido nos primeiros e não nos últimos 15 minutos. O Barcelona-EQU levou perigo ao Cabuloso com bolas invertidas que encontravam espaços principalmente no lado direito da defesa celeste. Quando não tinha a bola, o grupo comandado por Artur Jorge pressionou com seis jogadores, mantendo uma defesa sólida e bem posicionada.

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Quando colocou a cabeça no lugar, a Raposa soube jogar com tranquilidade e fazer uma saída com os dois zagueiros apoiados pelos os laterais mais avançados. No ataque, em algumas oportunidades um losango se formou com Kaio Jorge, Arroyo, Christian e Matheus Pereira.

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O gol, inclusive, saiu de uma bola roubada na pressão na saída adversária. Fagner roubou a bola, Lucas Silva trabalhou com Matheus Pereira, Christian e Gerson, e Fagner recebeu novamente para acertar ótimo cruzamento para o camisa 10 marcar.

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Cruzeiro players celebrate after scoring during the Copa Libertadores group stage football match between Ecuador's Barcelona and Brazil's Cruzeiro at the Monumental Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Guayas province, Ecuador, on April 7, 2026. (Photo by MARCOS PIN / AFP)

Ainda em jogadas bem trabalhadas, Kaio Jorge teve uma chance clara em lance que contou com participação de Matheus Henrique, Matheus Pereira e Christian, mas o camisa 19 errou a finalização dentro da pequena área. Nos acréscimos, Chico da Costa também teve chance clara perdida.

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