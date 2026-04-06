Como joga o Barcelona-EQU, rival do Cruzeiro na Libertadores

O Barcelona-EQU é o terceiro colocado do Campeonato Equatoriano

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/04/2026
17:35
Barcelona-EQU (Foto: Divulgação Barcelona SC)
Barcelona-EQU (Foto: Divulgação Barcelona SC)
O Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta terça-feira (7), no Estádio Nacional Banco Pichincha, em Guayaquil. O duelo será apenas o terceiro com Artur Jorge no comando, que já teve que lidar com sua primeira crise interna.

Nesta segunda-feira, o volante Walace foi afastado por um ato de indisciplina com um companheiro. Com isso, ele foi cortado e não viajou para o Equador. Além dele, Romero, que sentiu um incômodo no domingo, também é baixa.

Do outro lado, o Barcelona-EQU chega embalado. A equipe não perde há nove partidas e chega de uma vitória, fora de casa, por 2 a 0, contra a LDU.

Barcelona-EQU contra a LDU (Foto: Divulgação Barcelona SC)

Como joga o Barcelona-EQU?

Assim como aconteceu na Toca da Raposa II, o início de temporada dos equatorianos foi complicado. O comandante César Farías teve pouco tempo para trabalhar, mas conseguiu tornar a equipe competitiva.

– Eles vinham de uma sequência de empates, mas se prepararam bem, treinando por nove dias em altitude em Quito, aproveitando a pausa internacional da FIFA, e conseguiram vencer a LDU por 2 a 0 (sua segunda vitória no estádio da LDU), o que os deixou bastante motivados para a partida contra o Cruzeiro – relatou o repórter equatoriano Fernando Estrada em contato com o Lance!.

Segundo o jornalista, o Barcelona-EQU tem alguns destaques individuais, mas a principal força da equipe é a força defensiva.

A equipe comandada por César Farías costuma jogar na formação 4-5-1 ou 4-2-3-1. Com isso, o time consegue uma solidez na defesa, mas também tem um ataque com poucos gols.

Algoz dos brasileiros

Apesar de não ser das equipes mais fortes da Libertadores, o Barcelona-ECU já complicou a vida de muitos brasileiros. Na última temporada, os equatorianos eliminaram o Corinthians na terceira fase com uma vitória categórica por 3 a 0 na partida de ida, dentro de casa.

Em 2017, a equipe do Equador eliminou dois brasileiros, batendo o Palmeiras, nos pênaltis, nas oitavas de final, e o Santos nas quartas de final. Posteriormente, na edição de 2021, deixaram Santos e Fluminense pelo caminho. Neste ano, o Barcelona-ECU eliminou o Botafogo, na pré-Libertadores, com uma vitória por 1 a 0 no Nilton Santos.

