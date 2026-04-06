Cruzeiro: Pedrinho abre o jogo sobre situação de Walace

Após reunião realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para debater a formação de uma liga única no futebol brasileiro, nesta segunda-feira (6), o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, foi questionado sobre o afastamento de Walace.

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O volante foi cortado da partida contra o Barcelona-EQU, nesta terça-feira (7), no Estádio Monumental de Guayaquil, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada da Libertadores.

Segundo a diretoria, o atleta foi afastado por uma decisão interna após Walace 'desacatar norma de conduta' e desrespeitar um companheiro de equipe'. Com isso, ele nem sequer ficará no banco de reservas.

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– Ele teve problema com outro colega dele. Uma crítica dele a um colega após o jogo. Tem limite este tipo de indisciplina. Nós afastamos ele, por enquanto – disse Pedrinho, que não descartou uma eventual negociação de Walace.

Pedro Lourenço esteve com a delegação cruzeirense em São Paulo para a partida contra o Tricolor e acompanhou de perto o caso. Internamente, o acontecimento gerou repercussão, até por não se tratar do primeiro caso de indisciplina do jogador.

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Walace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Barcelona-EQU x Cruzeiro

Enquanto amarga uma fase complicada no Campeonato Brasileiro, na penúltima posição, com sete pontos, o Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta terça-feira (7), contra o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Monumental Banco Pichincha.

Além da péssima fase em campo depois da goleada sofrida para o São Paulo, a Raposa ainda vive um começo de semana delicado nos bastidores. O volante Walace foi cortado da partida por conta de mais um episódio de indisciplina.

Além dele, Lucas Romero, com um problema muscular, também não será opção para o treinador Artur Jorge.

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Do outro lado, o Barcelona-EQU vive uma série de jogos sem perder. A equipe não é derrotada há nove partidas e vem de uma vitória, fora de casa, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.

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