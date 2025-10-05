Escalações Cruzeiro x Sport: Gabigol é uma das novidades na Raposa

Com quatro jogadores suspensos, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, foi obrigado a mexer muito na equipe que vem atuando como titular no Brasileirão, para o jogo deste domingo (5), contra o lanterna Sport, no Mineirão, às 20h30. O atacante Gabigol, no lugar do artilheiro Kaio Jorge, é a principal mudança na Raposa.

Gabigol não começa jogando desde 30 de julho, quando foi titular no empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pela Copa do Brasil. Desde então, entrou em nove dos 12 jogos da equipe. No Brasileirão, o atacante disputou 20 dos 26 jogos do Cruzeiro, com cinco gols marcados e duas assistências.

As outras mudanças no Cruzeiro, em relação ao empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, quinta-feira (2), são o zagueiro Jonathan Jesus, o lateral-direito Kauã Moraes e o meia Eduardo, respectivamente, nos lugares de Fabrício Bruno (também com a Seleção Brasileira, na Ásia), William e Lucas Romero, suspensos. O atacante Wanderson, com lombalgia, continua de fora. E Christian começa no banco. Arroyo será titular pela primeira vez.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol.

Leonardo Jardim foi obrigado a escalar um time diferente para enfrentar o Sport (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Cruzeiro é amplamente superior no confronto com o Sport

Cruzeiro e Sport já se enfrentaram 45 vezes. São 22 vitórias celestes, 10 do time pernambucano e 13 empates, com 60 gols da Raposa e 31 do Leão. No Mineirão, foram 17 jogos, com 14 vitórias do Cruzeiro, duas do Sport (em 1978 e 2016) e um empate (em 1986). No turno, a equipe de Leonardo Jardim goleou por 4 a 0, na Ilha do Retiro, em 11 de maio.

No Sport, o técnico Daniel Paulista não pode contar com o lateral-direito Matheus Alexandre, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O reserva imediato, Aderlan, recuperou de contusão na coxa esquerda e vai jogar.

O Sport está escalado com:

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda.