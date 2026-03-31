Cruzeiro ganha reforços do DM para jogo contra o Vitória

A poucos dias do retorno da Data Fifa, o Cruzeiro ganhou dois grandes reforços para o time titular. Nos últimos dias, Artur Jorge pôde contar com Kaio Jorge e Lucas Romero nos treinamentos na Toca da Raposa II.

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Recuperado de um trauma no pé direito, o atacante treina normalmente desde a última sexta-feira (27). Artilheiro do Cruzeiro nesta temporada, ele desfalcou a Raposa nos últimos quatro jogos, desde a final do Campeonato Mineiro.

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Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Já o volante Lucas Romero, que foi relacionado no duelo contra o Santos, seguiu sendo tratado com cautela por conta de uma fratura na costela sofrida no clássico decisivo. Desde o último domingo, ele passou a trabalhar integralmente com o restante do elenco.

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Com os dois retornos, a grande dúvida na equipe é onde Artur Jorge irá encaixar o volante Gerson. O camisa 11 já atuou em diversas funções no meio de campo.

Na defesa, a principal dúvida é na lateral esquerda. Isso porque Kaiki está a serviço da Seleção Brasileira e seu reserva imediato, Kauã Prates, com a Seleção Sub-20. Com isso, se os dois não estiveram à disposição, a única opção direta será William Fernando, de 20 anos.

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Cruzeiro x Vitória

O Cruzeiro irá enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília), no Mineirão. Até o momento, 12 mil cruzeirenses já estão confirmados par ao duelo no Gigante da Pampulha.

A partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do técnico Artur Jorge. O comandante português chega com a responsabilidade de conquistar a primeira vitória da equipe no torneio. Até o momento, a Raposa soma apenas quatro pontos em oito partidas, com empates contra Corinthians, Santos, Vasco e Mirassol.

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