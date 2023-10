William, do Cruzeiro, avaliou a semana cheia de treinos na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. Neste sábado (7), O time celeste se prepara para enfrentar o Cuiabá no sábado (14), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o lateral-direito, os dias treinamento favorece o trabalho de Zé Ricardo, contratado pelo Cruzeiro como substituto de Pepa, em agosto.