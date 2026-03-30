Dupla volta a treinar integralmente no Cruzeiro e pode ser reforço para Artur Jorge
A dupla deve estar em campo contra o Vitória
- Matéria
- Mais Notícias
Depois da reapresentação no último domingo, o elenco do Cruzeiro treinou novamente na Toca da Raposa II na manhã desta segunda-feira (30), dando sequência à preparação para o duelo contra o Vitória. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (1ª), pela nona rodada do Brasileirão.
Assim como nos últimos dias, o atacante Kaio Jorge treinou normalmente com o restante do elenco sem nenhuma restrição. O atleta se recuperou de um trauma no pé direito sofrido na final do Campeonato Mineiro.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Além do camisa 19, Lucas Romero também voltou a treinar integralmente com os outros jogadores. Ele sofreu uma fratura na costela esquerda também na decisão do Estadual. No último domingo ele voltou a treinar com o restante do elenco sem restrições pela primeira vez e deve estar à disposição de Artur Jorge na quarta-feira.
Outros atletas do Cruzeiro seguem como desfalque. Marquinhos se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Sinisterra de uma lesão muscular na coxa direita e Cássio de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo.
Cruzeiro x Vitória
O Cruzeiro irá enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília), no Mineirão. Até o momento, 12 mil cruzeirenses já estão confirmados par ao duelo no Gigante da Pampulha.
A partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do técnico Artur Jorge. O comandante português chega com a responsabilidade de conquistar a primeira vitória da equipe no torneio. Até o momento, a Raposa soma apenas quatro pontos em oito partidas, com empates contra Corinthians, Santos, Vasco e Mirassol.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias