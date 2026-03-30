Cruzeiro x Vitória – Palpites, análise e odds (01/04)
Confira os palpites e informações de Cruzeiro x Vitória pelo Campeonato Brasileiro
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O Cruzeiro recebe o Vitória na quarta-feira, 1º de abril de 2026, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia do técnico português Artur Jorge no comando da Raposa, que amarga a lanterna da competição com quatro pontos em oito jogos e nenhuma vitória. O cenário é de urgência absoluta para a equipe mineira, que registra o pior início de sua história na Série A.
Do outro lado, o Vitória chega a Belo Horizonte em situação bem mais confortável. O Leão da Barra ocupa a décima colocação, com dez pontos, vindo de vitória sobre o Mirassol no Barradão. O rubro-negro baiano, porém, carrega preocupações no departamento médico após a goleada por 4 x 2 sobre o CRB pela Copa do Nordeste, na qual o artilheiro Renato Kayzer e o zagueiro Camutanga saíram com incômodos musculares.
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Análise da partida
O Cruzeiro vive um período de turbulência que contrasta com a temporada anterior. Em 2025, a Raposa terminou em terceiro lugar no Brasileirão, com 60 pontos, e disputou o título até as rodadas finais. Agora, a realidade é outra. Quatro empates (Mirassol, Corinthians, Vasco e Santos) e quatro derrotas (Botafogo, Coritiba, Flamengo e Athletico-PR) colocam o time celeste na última posição, com um aproveitamento de apenas 16,6%.
Os números ofensivos são preocupantes. Em média, o Cruzeiro precisa de quase 13 finalizações para marcar um gol no Brasileirão. Das 103 finalizações em oito rodadas, apenas 31 acertaram o alvo, representando 30% de aproveitamento. Os oito gols marcados fazem do ataque celeste um dos mais ineficientes da competição.
A defesa preocupa ainda mais. Com 16 gols sofridos, o Cruzeiro tem a pior defesa da Série A, com média de dois gols concedidos por partida. A instabilidade defensiva, especialmente no segundo tempo, foi uma constante sob o comando de Tite, demitido após o empate por 3 x 3 com o Vasco na sexta rodada.
A pausa para a Data FIFA surgiu como uma janela para a equipe tomar fôlego. Artur Jorge teve cerca de uma semana de treinos para implementar suas ideias e corrigir falhas estruturais. A expectativa da torcida é de um Mineirão cheio para a estreia do treinador, que conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo em 2024.
Já o Vitória vive momento de estabilidade dentro do que se espera de um time de orçamento intermediário na Série A. Três vitórias (Remo, Atlético-MG e Mirassol), um empate (Bahia) e três derrotas (Palmeiras, Flamengo e Grêmio) em sete jogos resultam em dez pontos e uma campanha de 47,6% de aproveitamento.
Em casa, a campanha é sólida. No Barradão, acumula três vitórias e uma derrota. Fora de casa, porém, o cenário muda. A goleada de 5 x 1 sofrida contra o Palmeiras na segunda rodada e o 2 x 0 diante do Grêmio na sétima mostram que o time de Jair Ventura sofre quando precisa sair da zona de conforto.
Para ambos os clubes, o calendário de abril será exigente. O Cruzeiro terá a estreia na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil no dia 7 de abril, além da Copa do Brasil na sequência. O Vitória segue com foco exclusivo na Série A, mas ainda disputa a Copa do Nordeste.
Outros palpites para Cruzeiro x Vitória
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Confrontos diretos
O retrospecto geral pende de forma clara para o lado mineiro. Em 48 confrontos registrados entre as duas equipes, o Cruzeiro acumula 28 vitórias, contra dez empates e dez triunfos do Vitória. No Mineirão, o domínio da Raposa é ainda mais acentuado.
Na temporada 2025, os clubes se enfrentaram duas vezes pela Série A. O primeiro duelo, no Barradão, terminou em 0 x 0. No segundo, no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 3 x 1, com dois gols de Kaio Jorge e um de Keny Arroyo. Willian Oliveira descontou para o Vitória.
Os dados indicam que o Cruzeiro venceu 17 dos últimos 29 confrontos contra o Vitória, com oito empates e apenas quatro derrotas. Mesmo no momento mais turbulento de sua história recente, a Raposa pode se apoiar nesse histórico favorável para buscar a reação.
Notícias de Cruzeiro x Vitória
Cruzeiro
O Cruzeiro terá reforços importantes para a estreia de Artur Jorge. O atacante Kaio Jorge treinou integralmente no domingo (29) e deve ser relacionado. O centroavante, artilheiro do time em 2025 com 26 gols, não atua desde a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, em 8 de março, quando marcou o gol do título. Desde então, ficou fora por um trauma no pé direito.
O volante Lucas Romero, que tratava uma fratura na costela esquerda, também voltou aos treinos com o grupo. Sua recuperação amplia as opções de Artur Jorge no meio-campo. Com Kaio Jorge, o aproveitamento do Cruzeiro na temporada sobe para 56,7%, contra 40,7% sem o atacante.
Os desfalques confirmados são Marquinhos (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luis Sinisterra (lesão muscular na coxa direita) e Cássio (lesão multiligamentar no joelho esquerdo). Matheus Cunha segue como titular no gol.
Escalação provável do Cruzeiro (4-2-3-1): Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Matheus Henrique; Keny Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Vitória
No Vitória, a principal preocupação é Renato Kayzer. O artilheiro da temporada, com seis gols, sentiu dores na coxa direita após marcar na goleada sobre o CRB pela Copa do Nordeste e foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele será reavaliado na segunda-feira (30) e pode desfalcar o Leão no Mineirão.
O zagueiro Camutanga também saiu do jogo contra o CRB com desconforto na panturrilha, mas tranquilizou a torcida. O departamento médico do Vitória segue com lista extensa: Dudu (cirurgia na coluna, fora da temporada), Pedro Henrique, Edu, Marinho (lesão na coxa esquerda), Mateus Silva, Renzo López, Riccieli e Jamerson (lesão muscular) estão em tratamento.
Escalação provável do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga (Edenilson) e Ramon; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Osvaldo (Cantalapiedra) e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.
Destaques individuais de Cruzeiro x Vitória
Os Técnicos
Artur Jorge chega ao Cruzeiro com um currículo que poucos técnicos no futebol brasileiro podem apresentar. Aos 54 anos, o português conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo em 2024, transformando um elenco desacreditado em campeão continental. Após uma passagem pelo Al-Rayyan, do Qatar, aceitou o desafio de reerguer a Raposa em troca de um contrato até o fim de 2027. O Cruzeiro desembolsou cerca de metade da multa de seis milhões de dólares para tirá-lo do seu antigo clube.
Sua filosofia prioriza a intensidade na marcação e a saída de bola limpa desde a defesa. Na apresentação oficial, reconheceu a distância entre a campanha atual e a do campeão de 2024. O desafio é imenso: reorganizar uma equipe fragilizada emocionalmente, corrigir a defesa mais vazada do campeonato e devolver confiança a um elenco que custou alto investimento.
Jair Ventura é o oposto em termos de perfil. Filho do tricampeão mundial Jairzinho, o treinador de 46 anos construiu sua carreira como especialista em lutas contra o rebaixamento. Salvou o Vitória da queda em 2025 após chegar em setembro e foi renovado até o fim de 2026. Com mais de 400 jogos no comando de equipes profissionais, Jair é reconhecido pela organização defensiva e pelo pragmatismo. Sob seu comando, o Leão soma três vitórias em quatro jogos como mandante, o que mostra competência quando joga em seus domínios. Fora de casa, porém, o rendimento cai.
Análise Tática
Artur Jorge deve montar o Cruzeiro em um 4-2-3-1, sistema que utilizou com sucesso no Botafogo. A expectativa é de uma equipe que tente pressionar a saída de bola do Vitória e busque verticalidade com Matheus Pereira como condutor das ações ofensivas. O retorno de Kaio Jorge dá ao treinador uma referência de área que faltou nos últimos jogos.
O ponto fraco do Cruzeiro segue sendo a transição defensiva. Quando perde a bola, a equipe demora para se reorganizar, e é justamente nesse espaço que o Vitória pode ser perigoso. Os contra-ataques do Leão, especialmente com Erick e Matheuzinho pelos lados, exploram esse tipo de desorganização.
O Vitória de Jair Ventura deve atuar no 4-3-3, com linhas compactas e bloco médio. A ideia é ceder a posse ao Cruzeiro e explorar os espaços nas costas dos laterais celestes, que tendem a avançar. Gabriel Baralhas é peça fundamental no meio-campo: além da recuperação de bola, tem qualidade para lançamentos longos e finalizações de fora da área, como mostrou no gol contra o Mirassol.
O dado tático mais relevante é a fragilidade aérea do Cruzeiro em bolas paradas. O time celeste já sofreu gols de cabeça em cobranças de escanteio e falta em jogos contra Vasco, Flamengo e Athletico-PR. O Vitória pode explorar esse setor com a presença de Cacá e Ramon nos lances aéreos.
Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Vitória
- O Cruzeiro tem 28 vitórias em 48 confrontos contra o Vitória no histórico geral, com domínio ainda maior no Mineirão
- A Raposa é o único time sem vitória no Brasileirão 2026. Dos 23 clubes que chegaram a oito jogos sem vencer na era dos pontos corridos, 14 foram rebaixados
- O Vitória sofreu sete gols em dois jogos como visitante na Série A (5 x 1 Palmeiras, 2 x 0 Grêmio), evidenciando fragilidade fora de casa
- Kaio Jorge marcou dois gols no último confronto entre as equipes (Cruzeiro 3 x 1 Vitória, Brasileirão 2025) e retorna de lesão para este jogo
Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Vitória
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,08
Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 2,06
Palpite alternativo 2: Kaio Jorge marcar a qualquer momento – Odd 1,60
Palpite alternativo 3: Segundo tempo mais produtivo – Odd 2,14
Palpite de placar exato: Cruzeiro 2 x 1 Vitória – Odd 7,50
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