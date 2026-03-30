Cruzeiro x Vitória – Palpites, análise e odds (01/04)

O Cruzeiro recebe o Vitória na quarta-feira, 1º de abril de 2026, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia do técnico português Artur Jorge no comando da Raposa, que amarga a lanterna da competição com quatro pontos em oito jogos e nenhuma vitória. O cenário é de urgência absoluta para a equipe mineira, que registra o pior início de sua história na Série A.

Do outro lado, o Vitória chega a Belo Horizonte em situação bem mais confortável. O Leão da Barra ocupa a décima colocação, com dez pontos, vindo de vitória sobre o Mirassol no Barradão. O rubro-negro baiano, porém, carrega preocupações no departamento médico após a goleada por 4 x 2 sobre o CRB pela Copa do Nordeste, na qual o artilheiro Renato Kayzer e o zagueiro Camutanga saíram com incômodos musculares.

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Análise da partida

O Cruzeiro vive um período de turbulência que contrasta com a temporada anterior. Em 2025, a Raposa terminou em terceiro lugar no Brasileirão, com 60 pontos, e disputou o título até as rodadas finais. Agora, a realidade é outra. Quatro empates (Mirassol, Corinthians, Vasco e Santos) e quatro derrotas (Botafogo, Coritiba, Flamengo e Athletico-PR) colocam o time celeste na última posição, com um aproveitamento de apenas 16,6%.

Os números ofensivos são preocupantes. Em média, o Cruzeiro precisa de quase 13 finalizações para marcar um gol no Brasileirão. Das 103 finalizações em oito rodadas, apenas 31 acertaram o alvo, representando 30% de aproveitamento. Os oito gols marcados fazem do ataque celeste um dos mais ineficientes da competição.

A defesa preocupa ainda mais. Com 16 gols sofridos, o Cruzeiro tem a pior defesa da Série A, com média de dois gols concedidos por partida. A instabilidade defensiva, especialmente no segundo tempo, foi uma constante sob o comando de Tite, demitido após o empate por 3 x 3 com o Vasco na sexta rodada.

A pausa para a Data FIFA surgiu como uma janela para a equipe tomar fôlego. Artur Jorge teve cerca de uma semana de treinos para implementar suas ideias e corrigir falhas estruturais. A expectativa da torcida é de um Mineirão cheio para a estreia do treinador, que conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo em 2024.

Já o Vitória vive momento de estabilidade dentro do que se espera de um time de orçamento intermediário na Série A. Três vitórias (Remo, Atlético-MG e Mirassol), um empate (Bahia) e três derrotas (Palmeiras, Flamengo e Grêmio) em sete jogos resultam em dez pontos e uma campanha de 47,6% de aproveitamento.

Em casa, a campanha é sólida. No Barradão, acumula três vitórias e uma derrota. Fora de casa, porém, o cenário muda. A goleada de 5 x 1 sofrida contra o Palmeiras na segunda rodada e o 2 x 0 diante do Grêmio na sétima mostram que o time de Jair Ventura sofre quando precisa sair da zona de conforto.

Para ambos os clubes, o calendário de abril será exigente. O Cruzeiro terá a estreia na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil no dia 7 de abril, além da Copa do Brasil na sequência. O Vitória segue com foco exclusivo na Série A, mas ainda disputa a Copa do Nordeste.

Outros palpites para Cruzeiro x Vitória

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Confrontos diretos

O retrospecto geral pende de forma clara para o lado mineiro. Em 48 confrontos registrados entre as duas equipes, o Cruzeiro acumula 28 vitórias, contra dez empates e dez triunfos do Vitória. No Mineirão, o domínio da Raposa é ainda mais acentuado.

Na temporada 2025, os clubes se enfrentaram duas vezes pela Série A. O primeiro duelo, no Barradão, terminou em 0 x 0. No segundo, no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 3 x 1, com dois gols de Kaio Jorge e um de Keny Arroyo. Willian Oliveira descontou para o Vitória.

Os dados indicam que o Cruzeiro venceu 17 dos últimos 29 confrontos contra o Vitória, com oito empates e apenas quatro derrotas. Mesmo no momento mais turbulento de sua história recente, a Raposa pode se apoiar nesse histórico favorável para buscar a reação.

Notícias de Cruzeiro x Vitória

Cruzeiro

O Cruzeiro terá reforços importantes para a estreia de Artur Jorge. O atacante Kaio Jorge treinou integralmente no domingo (29) e deve ser relacionado. O centroavante, artilheiro do time em 2025 com 26 gols, não atua desde a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, em 8 de março, quando marcou o gol do título. Desde então, ficou fora por um trauma no pé direito.

O volante Lucas Romero, que tratava uma fratura na costela esquerda, também voltou aos treinos com o grupo. Sua recuperação amplia as opções de Artur Jorge no meio-campo. Com Kaio Jorge, o aproveitamento do Cruzeiro na temporada sobe para 56,7%, contra 40,7% sem o atacante.

Os desfalques confirmados são Marquinhos (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luis Sinisterra (lesão muscular na coxa direita) e Cássio (lesão multiligamentar no joelho esquerdo). Matheus Cunha segue como titular no gol.

Escalação provável do Cruzeiro (4-2-3-1): Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Matheus Henrique; Keny Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Vitória

No Vitória, a principal preocupação é Renato Kayzer. O artilheiro da temporada, com seis gols, sentiu dores na coxa direita após marcar na goleada sobre o CRB pela Copa do Nordeste e foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele será reavaliado na segunda-feira (30) e pode desfalcar o Leão no Mineirão.

O zagueiro Camutanga também saiu do jogo contra o CRB com desconforto na panturrilha, mas tranquilizou a torcida. O departamento médico do Vitória segue com lista extensa: Dudu (cirurgia na coluna, fora da temporada), Pedro Henrique, Edu, Marinho (lesão na coxa esquerda), Mateus Silva, Renzo López, Riccieli e Jamerson (lesão muscular) estão em tratamento.

Escalação provável do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga (Edenilson) e Ramon; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Osvaldo (Cantalapiedra) e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.

Destaques individuais de Cruzeiro x Vitória

Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 3 Gols no Brasileirão 2026, principal referência criativa da Raposa 2,4 Passes decisivos por jogo na temporada, líder do elenco 7 Jogos disputados na Série A 56% Aproveitamento do Cruzeiro na temporada quando Kaio Jorge joga ao seu lado Jogador destaque · Vitória Renato Kayzer 6 Gols na temporada 2026, artilheiro absoluto do Leão da Barra 2 Gols na Série A, referência ofensiva no esquema de Jair Ventura 12 Jogos disputados em 2026, titular indiscutível ? Presença no Mineirão é dúvida após dores na coxa direita contra o CRB

Os Técnicos

Artur Jorge chega ao Cruzeiro com um currículo que poucos técnicos no futebol brasileiro podem apresentar. Aos 54 anos, o português conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo em 2024, transformando um elenco desacreditado em campeão continental. Após uma passagem pelo Al-Rayyan, do Qatar, aceitou o desafio de reerguer a Raposa em troca de um contrato até o fim de 2027. O Cruzeiro desembolsou cerca de metade da multa de seis milhões de dólares para tirá-lo do seu antigo clube.

Sua filosofia prioriza a intensidade na marcação e a saída de bola limpa desde a defesa. Na apresentação oficial, reconheceu a distância entre a campanha atual e a do campeão de 2024. O desafio é imenso: reorganizar uma equipe fragilizada emocionalmente, corrigir a defesa mais vazada do campeonato e devolver confiança a um elenco que custou alto investimento.

Jair Ventura é o oposto em termos de perfil. Filho do tricampeão mundial Jairzinho, o treinador de 46 anos construiu sua carreira como especialista em lutas contra o rebaixamento. Salvou o Vitória da queda em 2025 após chegar em setembro e foi renovado até o fim de 2026. Com mais de 400 jogos no comando de equipes profissionais, Jair é reconhecido pela organização defensiva e pelo pragmatismo. Sob seu comando, o Leão soma três vitórias em quatro jogos como mandante, o que mostra competência quando joga em seus domínios. Fora de casa, porém, o rendimento cai.

Análise Tática

Artur Jorge deve montar o Cruzeiro em um 4-2-3-1, sistema que utilizou com sucesso no Botafogo. A expectativa é de uma equipe que tente pressionar a saída de bola do Vitória e busque verticalidade com Matheus Pereira como condutor das ações ofensivas. O retorno de Kaio Jorge dá ao treinador uma referência de área que faltou nos últimos jogos.

O ponto fraco do Cruzeiro segue sendo a transição defensiva. Quando perde a bola, a equipe demora para se reorganizar, e é justamente nesse espaço que o Vitória pode ser perigoso. Os contra-ataques do Leão, especialmente com Erick e Matheuzinho pelos lados, exploram esse tipo de desorganização.

O Vitória de Jair Ventura deve atuar no 4-3-3, com linhas compactas e bloco médio. A ideia é ceder a posse ao Cruzeiro e explorar os espaços nas costas dos laterais celestes, que tendem a avançar. Gabriel Baralhas é peça fundamental no meio-campo: além da recuperação de bola, tem qualidade para lançamentos longos e finalizações de fora da área, como mostrou no gol contra o Mirassol.

O dado tático mais relevante é a fragilidade aérea do Cruzeiro em bolas paradas. O time celeste já sofreu gols de cabeça em cobranças de escanteio e falta em jogos contra Vasco, Flamengo e Athletico-PR. O Vitória pode explorar esse setor com a presença de Cacá e Ramon nos lances aéreos.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Vitória

🎯 Previsão de Placar Cruzeiro 2 x 1 Vitória O Cruzeiro chega ao jogo com a pressão máxima de ser o único time sem vitória no Brasileirão 2026. A estreia de Artur Jorge, o retorno de Kaio Jorge e Lucas Romero, e o apoio de um Mineirão lotado criam um cenário propício para a reação. O Vitória, por sua vez, terá que lidar com possíveis desfalques de Renato Kayzer e Camutanga, além do desgaste do jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste, disputado apenas quatro dias antes. O histórico do Leão fora de casa na Série A 2026 (duas derrotas por placares pesados) indica vulnerabilidade longe do Barradão. O Cruzeiro tem 28 vitórias em 48 confrontos contra o Vitória no histórico geral, com domínio ainda maior no Mineirão

contra o Vitória no histórico geral, com domínio ainda maior no Mineirão A Raposa é o único time sem vitória no Brasileirão 2026. Dos 23 clubes que chegaram a oito jogos sem vencer na era dos pontos corridos, 14 foram rebaixados

no Brasileirão 2026. Dos 23 clubes que chegaram a oito jogos sem vencer na era dos pontos corridos, 14 foram rebaixados O Vitória sofreu sete gols em dois jogos como visitante na Série A (5 x 1 Palmeiras, 2 x 0 Grêmio), evidenciando fragilidade fora de casa

como visitante na Série A (5 x 1 Palmeiras, 2 x 0 Grêmio), evidenciando fragilidade fora de casa Kaio Jorge marcou dois gols no último confronto entre as equipes (Cruzeiro 3 x 1 Vitória, Brasileirão 2025) e retorna de lesão para este jogo A análise sugere uma vitória do Cruzeiro por 2 x 1. O efeito "treinador novo" combinado ao retorno de peças importantes e à pressão da torcida deve gerar intensidade suficiente para a Raposa buscar o primeiro triunfo na competição. O Vitória tende a marcar pelo menos um gol, como faz na maioria dos jogos, provavelmente explorando uma falha na transição defensiva do Cruzeiro. Porém, a fragilidade fora de casa do Leão e o departamento médico lotado limitam a capacidade de buscar um resultado positivo em Belo Horizonte. Placar previsto: Cruzeiro 2 x 1 Vitória. Kaio Jorge e Matheus Pereira como prováveis goleadores da Raposa, com o Vitória descontando na segunda etapa.

Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Vitória