Kaiki comemora sequência como titular no Cruzeiro

O lateral-esquerdo Kaiki terá mais uma chance na equipe do Cruzeiro na partida deste domingo (2), contra o Uberlândia, às 18h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O titular Marlon continua se recuperando de uma amigdalite, que já o tirou do jogo passado, a goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, quinta-feira (30), no Independência.

continua após a publicidade

➡️Técnico interino revela o que pediu aos jogadores

Kaiki comemora a sequência, principalmente porque está tendo a oportunidade de fazer toda a pré-temporada com a equipe, diferentemente de anos anteriores:

- Por dois anos seguidos, estava na Seleção Brasileira nessa época do ano e chegava ao Cruzeiro no meio dos campeonatos. Esse ano, tive o privilégio de começar bem a pré-temporada e ganhar um bom condicionamento físico – afirmou o jovem lateral.

continua após a publicidade

Kaiki estreou na equipe profissional do Cruzeiro ainda em 2021, com 18 anos, e, a cada temporada, vem ganhando mais chances de atuar. Até agora são apenas 51 jogos – quatro deles este ano.

- Venho trabalhando bastante para minimizar os erros durante os jogos. Estou pegando ritmo ainda, porque é pré-temporada. Vamos continuar trabalhando porque esperamos ganhar muitos títulos este ano – afirmou.

continua após a publicidade

Sobre a provável chegada do técnico português Leonardo Jardim, Kaiki prefere falar pouco:

- Pela carreira dele, todos o conhecem, é um bom treinador. Mas não chegou nada para a gente ainda e deixo isso para a diretoria.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Kaiki avalia que, com a chegada dos reforços, a expectativa do torcedor sobre o desempenho da equipe aumenta bastante:

- A reformulação é bastante normal no meio do futebol. A diretoria trouxe atletas que gostam de ganhar títulos, com mentalidade diferente, e os que ficaram vão ajudar bastante também. A expectativa é grande para fazermos uma ótima temporada. Creio que vamos dar muita alegria para a torcida este ano, em busca de títulos – disse o lateral.

Wesley Carvalho pode mexer na equipe do Cruzeiro para o jogo contra o Uberlândia (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Cruzeiro tem mais duas ausências confirmadas para a partida deste domingo

Além de Marlon, estão fora do jogo deste domingo (2), contra o Uberlândia, os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Diaz. Ambos fazem trabalho específico de condicionamento físico – Kaio Jorge já não participou da goleada sobre o Itabirito, e Lautaro entrou no segundo tempo. O técnico Wesley Carvalho pode poupar mais alguém que atuou na quinta-feira, já que, nesta semana, o Cruzeiro enfrenta o América, quarta-feira (5), no Independência, e o Atlético-MG, domingo (9), no Mineirão.