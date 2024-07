Dono de gigante da Série A ameaça técnico

(Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 20:04 • Belo Horizonte (MG)

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, cobrou do técnico Fernando Seabra a titularidade de jogadores contratados na janela de transferências. Em áudio atribuído ao dono da Raposa, ele cobra, antes do jogo entre Cruzeiro e Juventude, que os atletas contratados sejam colocados em campo caso contrário o treinador será demitido.

-Eu cheguei para o técnico (Fernando Seabra) e falei assim: ‘Ou você escala os jogadores que contratou ou você pode arrumando a sua mala aí que não passa desse jogo não’. Falei com ele que se não precisasse desses jogadores eu não teria contratado e ficaria só com os que estão aqui. Aí eu dei uma dura nele do caramba - iniciou o empresário.

-Vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Kaio Jorge. O Matheus Henrique no meio, e o Walace vai ficar no banco porque ainda não está 100%. Mas vão jogar três dos contratados, vão sair de titular. Vamos ver o que vai dar. Tem que melhorar, pois os caras tão saindo caro. Você acha que eu dou mole, parti para cima dele (risos) - disse Pedrinho.

O Cruzeiro venceu o Juventude, por 2 a 0, na noite dessa quarta-feira (24), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores citados, inclusive, realmente foram titulares. No entanto, não é possível confirmar se isso ocorreu apenas pela cobrança. Afinal, duas mudanças já seriam certas, pois Álvaro Barreal estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Gabriel Veron sofreu lesão na coxa esquerda.