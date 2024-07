(Foto: Fernando Moreno / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 12:39 • Rio de Janeiro

Técnico do Juventude, Jair Ventura detonou a arbitragem após a derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0, no Mineirão. Na entrevista coletiva, pautada por reclamações em grande parte do tempo, o treinador afirma que a arbitragem não teve critério, já que marcou para os mandantes e não assinalou pênalti parecido para o clube gaúcho.

- Falta de critério. Houve uma mão do João Marcelo idêntica a nossa. Não foi pênalti e a nossa foi. Se não tivessem os pênaltis, não existiriam os gols. O VAR foi determinante. A mesma situação para um não chama para outro. O gol foi decidido por uma falta de critério. - disparou Jair Ventura.

De acordo com o comandante da equipe de Caxias do Sul, o Juventude 'pagou' pelo gol anulado do Cruzeiro contra o Palmeiras na última rodada, e o segundo turno será 'contra tudo e contra todos'. Além do técnico, o meia Jean Carlos chamou a equipe de arbitragem de "incompetentes" ao sair do gramado.

- A gente pagou a conta do erro contra o Cruzeiro no outro jogo (contra o Palmeiras). Se foi pênalti do Freitas, foi pênalti do João também. Já é difícil para gente que gasta menos e tem mais dificuldade. E ainda a gente fica sendo prejudicado. Vamos ter que passar contra tudo e contra todos. Vamos fazer o que é possível dentro do campo para traduzir as chances no gol. - reclamou o técnico.

Depois de três duelos longe do Alfredo Jaconi, o Juventude volta a atuar em casa no próximo sábado (27), contra o Criciúma, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Papo ocupou a 12ª colocação na tabela.