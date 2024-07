Seabra valoriza força da torcida do Cruzeiro e ressalta atuação de Dinenno

Técnico Fernando Seabra criticou a arbitragem do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 22:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cruzeiro venceu o Juventude por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (24), no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por William e Dinenno, ambos de pênalti.

O técnico Fernando Seabra destacou a atuação do atacante Juan Dinenno, que retornou de lesão e cirurgia para enfrentar o time de Caxias do Sul, conseguindo marcar um dos gols da vitória.

"Desde a minha chegada, acompanhei a recuperação do Dinenno. Vi toda a dedicação dele, um atleta profissional que trabalha muito, acompanha todos os vídeos, mesmo dos adversários que ele não ia enfrentar. Ele vive intensamente o futebol, pedia os vídeos para estudar mesmo sem jogar. Então, é bacana vê-lo retornar, ser ativo e conseguir concretizar em gol. É simbólico, dado o esforço que ele teve," observou o treinador.

O Juventude chegou para a partida com cinco jogos de invencibilidade, incluindo uma vitória sobre o Internacional na Copa do Brasil. Seabra valorizou a vitória sobre um time bem treinado.

"A gente sabia das dificuldades. O Juventude não perdia há cinco jogos, é uma equipe muito bem treinada, que sabe jogar no contra-ataque. Tínhamos que jogar no ataque e neutralizar as virtudes do adversário. Mesmo com as alterações, a equipe conseguiu ter consistência e evoluir durante o jogo. No segundo tempo, tivemos mais equilíbrio em relação aos contra-ataques," acrescentou.

Diferencial do Cruzeiro

A torcida foi um dos pontos fortes do Cruzeiro na noite desta quarta-feira. O Mineirão teve um público total de 46.603 torcedores e uma renda de R$ 2.240.625,25. Fernando Seabra destacou a força dos cruzeirenses nas arquibancadas.

"Primeiramente, o ambiente do jogo. Ressaltar a importância da torcida durante todo o jogo. Isso cria um cenário muito favorável para os jogadores se entregarem ainda mais," finalizou.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, contra o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.