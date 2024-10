Diniz elogia o Cruzeiro e dispara: ‘Fluminense não teve nenhuma chance clara’

Diniz reencontra o Fluminense e sai derrotado no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 00:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, concedeu coletiva de imprensa após a derrota do Cabuloso para o Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira (3), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante analisou a partida e pontuou os erros que a equipe precisa melhorar para os próximos jogos.

+William analisa partida e lamenta: ‘Poderíamos ter feito o gol e acabamos errando’

Aspas de Fernando Diniz

- A aplicação do trabalho já está acontecendo. Se a gente for discutir futebol, só baseado em resultados, a gente não precisa fazer análise. Tivemos muitas chances; o mesmo Cruzeiro fazia tempo que não era tão dominante aqui no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, também a gente teve duas grandes oportunidades, se você contabilizar, o Fluminense não teve nenhuma chance clara, nem o gol foi uma chance tão clara quanto as que a gente teve. O gol foi um chute muito difícil e a bola entrou no único lugar que ela poderia entrar - comentou.

- Então, de maneira geral, acho que o time está evoluindo, a gente teve produção ofensiva nos últimos três jogos; contra o Vasco, a gente também teve três chances claras para matar o Vasco e não matamos. Acho que é isso que a gente tem que ter, tem que ter essa vontade de vencer. Um time como o Cruzeiro teve que voltar a disputar os títulos, tanto nacionais, quanto internacionais, e para isso acontecer a gente precisa ter esse ímpeto e essa gana pelas vitórias - continuou.

- Outro ponto negativo é que se a gente não fez o gol, a gente não pode tomar. A gente não pode cometer um erro como aquele, nem nesse jogo e nem no outro. Eu acho que são falhas muito inocentes e a gente tem que procurar corrigir para as próximas partidas - finalizou Diniz.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte