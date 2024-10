CT do Cruzeiro: onde a Raposa treina em Belo Horizonte?

Toca da Raposa, como é conhecido o CT do Cruzeiro, é um dos maiores do Brasil. (Foto: Cruzeiro)







Publicada em 15/10/2024

A Toca da Raposa II é o principal centro de treinamento do Cruzeiro, localizado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Inaugurado em 2002, este complexo se tornou uma referência para clubes de futebol no Brasil e na América Latina, servindo ao time principal e à comissão técnica com instalações de alto padrão. O CT do Cruzeiro cobre uma área de 86 mil metros quadrados e foi projetado para oferecer aos atletas um ambiente completo e eficiente para preparação e recuperação física.

Estrutura do Cruzeiro

A infraestrutura da Toca da Raposa II, o CT do Cruzeiro, inclui quatro campos de futebol de tamanho oficial, com gramados que recebem manutenção constante para garantir as melhores condições para os treinos. Além disso, o local possui uma academia de musculação completa, equipada com máquinas modernas e espaço para exercícios funcionais. A Toca da Raposa II conta também com um centro de fisioterapia, onde os jogadores têm acesso a tratamentos de recuperação e prevenção de lesões. O complexo ainda inclui uma piscina terapêutica e um spa, essenciais para a reabilitação física dos atletas.

As acomodações são um destaque, com quartos individuais que oferecem conforto e privacidade. A estrutura do CT do Cruzeiro inclui também um refeitório que serve refeições balanceadas e planejadas para atender as necessidades nutricionais dos jogadores. Há um auditório onde a comissão técnica realiza reuniões e preleções antes das partidas, além de uma sala de imprensa preparada para coletivas e eventos. A Toca da Raposa II é frequentemente mencionada como um dos melhores centros de treinamento do Brasil devido à sua infraestrutura e à qualidade dos serviços oferecidos, sendo uma peça fundamental na rotina e no desenvolvimento da equipe celeste.

Endereço da Toca da Raposa II: Rua das Canoas, s/n - Bairro Trevo, Belo Horizonte - MG, CEP: 31550-200.

Como chegar ao CT do Cruzeiro de carro ou transporte público

Localizada a cerca de 20 km do centro de Belo Horizonte, a Toca da Raposa II é de fácil acesso. De carro, o trajeto leva em média 30 a 40 minutos até o CT do Cruzeiro. A rota mais direta é pela Avenida Antônio Carlos, seguida da Avenida Portugal até a Rua das Canoas. O CT possui estacionamento para funcionários e visitantes autorizados, e seu acesso é bem sinalizado.

Para quem utiliza transporte público, é possível pegar uma linha de ônibus saindo da Estação Vilarinho ou da Estação São Gabriel. O tempo de viagem com o transporte público é de aproximadamente 1 hora até o CT do Cruzeiro, dependendo das conexões e do tempo de espera entre os ônibus. A localização da Toca da Raposa II é estratégica, oferecendo um ambiente tranquilo e cercado de áreas verdes, o que contribui para a concentração e o foco dos atletas.