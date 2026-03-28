Cruzeiro x Vitória: confira arbitragem da partida válida pelo Brasileirão

O Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima semana, quando enfrenta o Vitória, no Mineirão, na quarta-feira (1), pela nona rodada do Brasileirão. Para o confronto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Yuri Elino Ferreira da Cruz.

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Esta será a primeira partida apitada pelo carioca nesta edição do Campeonato Brasileiro. Até o momento, ele comandou oito jogos entre Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Yuri já esteve em um duelo do Cruzeiro, contra o Corinthians, quando foi quarto árbitro.

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Em sua carreira, Yuri Elino Ferreira da Cruz apitou apenas um jogo da Raposa. Na ocasião, o Cabuloso empatou em 3 a 3 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

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Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) (Foto: Nayra Halm/Staff Images/Cruzeiro)

Confira a escala de arbitragem para Cruzeiro x Vitória

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Quarto Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Inspetor: Luiz Carlos Camara Bezerra

Assessor: Ubirajara Ferraz Joga (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: Helton Nunes (SC)

AVAR 2: Edina Alves Batista (SP)

Observador do VAR: Alicio Pena Junior

Venda de ingressos para Cruzeiro x Vitória

Em meio a expectativa pela estreia de Artur Jorge, o Cruzeiro abriu sexta-feira (27) a venda dos ingressos para a partida contra o Vitória. As equipes se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília).

Para a partida contra o Rubro-Negro, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 290. As vendas serão abertas às 14h desta sexta-feira (27), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

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Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.

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