Cruzeiro x Uberlândia – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Cruzeiro x Uberlândia pelo Campeonato Carioca
Confira os palpites do Lance para Cruzeiro x Uberlândia pelo Campeonato Mineiro. O duelo acontece neste sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela terceira rodada do campeonato. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Cruzeiro x Uberlândia (17/01/2026)
O Cruzeiro chega como favorito não apenas pelo fator casa, mas pela forma como costuma iniciar seus jogos. Mesmo em início de temporada, a equipe tem demonstrado intensidade alta nos primeiros 45 minutos, pressionando a saída adversária e ocupando o campo ofensivo desde cedo. Diante de um adversário tecnicamente inferior, a tendência é de controle territorial e criação de chances logo no início, especialmente no Mineirão.
Do outro lado, o Uberlândia atravessa um momento instável e tem encontrado dificuldades para sustentar competitividade, sobretudo fora de casa. A fragilidade na organização defensiva e a dificuldade em reagir quando sofre pressão inicial aumentam a probabilidade de o Cruzeiro transformar o domínio em vantagem ainda no primeiro tempo. Por isso, o mercado de Cruzeiro vence o 1º tempo aparece como o prognóstico mais coerente.
- Uberlândia EC está há seis partidas sem vitória, evidenciando baixa confiança competitiva
- O Cruzeiro venceu o primeiro tempo em cinco dos últimos seis jogos, mostrando padrão de início forte
- Tendência de posse elevada e pressão alta do Cruzeiro nos minutos iniciais, especialmente como mandante
Outros palpites para Cruzeiro x Uberlândia
O palpite de mais de 2,5 gols se justifica porque essa linha foi batida em oito dos últimos dez jogos envolvendo Cruzeiro e Uberlândia, além de aparecer em cinco dos últimos seis jogos do Cruzeiro, indicando tendência clara de partidas com placar mais alto.
Já os mercados de mais de 10,5 escanteios e ambas as equipes marcam também são sustentados pelos dados recentes. A linha de escanteios foi superada em cinco de cinco jogos do Cruzeiro e em quatro de cinco do Uberlândia, enquanto o cenário de gols para os dois lados ocorreu em quatro de cinco jogos envolvendo as equipes e em cinco de sete partidas recentes do Cruzeiro, reforçando a expectativa de um duelo movimentado no Mineirão.
Análise e Forma dos Times
Cruzeiro - Momento e escalação
O Cruzeiro entra na terceira rodada do Campeonato Mineiro em um momento de afirmação no torneio. Após iniciar o Estadual com uma equipe alternativa, Tite sinaliza a utilização de boa parte dos titulares, o que eleva o nível competitivo do time para o duelo no Mineirão.
A vitória por 2 a 1 sobre o Tombense, fora de casa, deu confiança ao elenco e colocou a Raposa na liderança do Grupo C, com três pontos, abrindo vantagem sobre North, Itabirito e Athletic. Um novo triunfo encaminha a classificação e consolida o bom início no campeonato.
Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Jhonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Uberlândia - Momento e escalação
O Uberlândia chega para o confronto no Mineirão com confiança sustentada pelo trabalho de Jorge Castilho e por um elenco experiente, acostumado a jogos de maior exigência física e tática.
A equipe do Triângulo Mineiro mostrou competitividade na pré-temporada, especialmente no comportamento defensivo, com boa organização sem a bola e linhas compactas, o que ajudou a reduzir espaços mesmo contra adversários tecnicamente superiores.
Provável escalação do Uberlândia: Luís; Yuri Ferraz, Renan, Rayne e Nathan; Paulista e Diego Fumaça; Robinho, Rafael Conceição, Carlos e Julio Rodrigues. Técnico: Jorge Castilho.
Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x Uberlândia
O histórico recente entre Cruzeiro e Uberlândia fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Cruzeiro x Uberlândia
- 02/02/2025 – Cruzeiro 3 x 1 Uberlândia (Campeonato Mineiro)
- 02/03/2024 – Cruzeiro 2 x 0 Uberlândia (Campeonato Mineiro)
- 17/02/2022 – Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia (Campeonato Mineiro)
- 27/02/2021 – Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro (Campeonato Mineiro)
- 01/03/2020 – Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia (Campeonato Mineiro)
Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x Uberlândia
- O Cruzeiro venceu três dos últimos confrontos diretos contra o Uberlândia
- A Raposa está há dez jogos sem perder para o Uberlândia no Campeonato Mineiro
- O Uberlândia sofreu gol em todos os últimos dez duelos contra o Cruzeiro
- Em oito dos últimos dez confrontos entre as equipes houve mais de 2,5 gols
- O Cruzeiro venceu o primeiro tempo em cinco dos últimos seis jogos diante do Uberlândia
Comparação de Odds para Cruzeiro x Uberlândia
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x Uberlândia
