Cruzeiro x Uberlândia – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Cruzeiro x Uberlândia pelo Campeonato Mineiro. O duelo acontece neste sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela terceira rodada do campeonato. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Cruzeiro x Uberlândia (17/01/2026)

O Cruzeiro chega como favorito não apenas pelo fator casa, mas pela forma como costuma iniciar seus jogos. Mesmo em início de temporada, a equipe tem demonstrado intensidade alta nos primeiros 45 minutos, pressionando a saída adversária e ocupando o campo ofensivo desde cedo. Diante de um adversário tecnicamente inferior, a tendência é de controle territorial e criação de chances logo no início, especialmente no Mineirão.

Do outro lado, o Uberlândia atravessa um momento instável e tem encontrado dificuldades para sustentar competitividade, sobretudo fora de casa. A fragilidade na organização defensiva e a dificuldade em reagir quando sofre pressão inicial aumentam a probabilidade de o Cruzeiro transformar o domínio em vantagem ainda no primeiro tempo. Por isso, o mercado de Cruzeiro vence o 1º tempo aparece como o prognóstico mais coerente.

Uberlândia EC está há seis partidas sem vitória, evidenciando baixa confiança competitiva

partidas sem vitória, evidenciando baixa confiança competitiva O Cruzeiro venceu o primeiro tempo em cinco dos últimos seis jogos , mostrando padrão de início forte

dos últimos , mostrando padrão de início forte Tendência de posse elevada e pressão alta do Cruzeiro nos minutos iniciais, especialmente como mandante

Outros palpites para Cruzeiro x Uberlândia

O palpite de mais de 2,5 gols se justifica porque essa linha foi batida em oito dos últimos dez jogos envolvendo Cruzeiro e Uberlândia, além de aparecer em cinco dos últimos seis jogos do Cruzeiro, indicando tendência clara de partidas com placar mais alto.

Já os mercados de mais de 10,5 escanteios e ambas as equipes marcam também são sustentados pelos dados recentes. A linha de escanteios foi superada em cinco de cinco jogos do Cruzeiro e em quatro de cinco do Uberlândia, enquanto o cenário de gols para os dois lados ocorreu em quatro de cinco jogos envolvendo as equipes e em cinco de sete partidas recentes do Cruzeiro, reforçando a expectativa de um duelo movimentado no Mineirão.

Análise e Forma dos Times

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro entra na terceira rodada do Campeonato Mineiro em um momento de afirmação no torneio. Após iniciar o Estadual com uma equipe alternativa, Tite sinaliza a utilização de boa parte dos titulares, o que eleva o nível competitivo do time para o duelo no Mineirão.

A vitória por 2 a 1 sobre o Tombense, fora de casa, deu confiança ao elenco e colocou a Raposa na liderança do Grupo C, com três pontos, abrindo vantagem sobre North, Itabirito e Athletic. Um novo triunfo encaminha a classificação e consolida o bom início no campeonato.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Jhonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Uberlândia - Momento e escalação

O Uberlândia chega para o confronto no Mineirão com confiança sustentada pelo trabalho de Jorge Castilho e por um elenco experiente, acostumado a jogos de maior exigência física e tática.

A equipe do Triângulo Mineiro mostrou competitividade na pré-temporada, especialmente no comportamento defensivo, com boa organização sem a bola e linhas compactas, o que ajudou a reduzir espaços mesmo contra adversários tecnicamente superiores.

Provável escalação do Uberlândia: Luís; Yuri Ferraz, Renan, Rayne e Nathan; Paulista e Diego Fumaça; Robinho, Rafael Conceição, Carlos e Julio Rodrigues. Técnico: Jorge Castilho.

Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x Uberlândia

O histórico recente entre Cruzeiro e Uberlândia fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Cruzeiro x Uberlândia

02/02/2025 – Cruzeiro 3 x 1 Uberlândia (Campeonato Mineiro)

02/03/2024 – Cruzeiro 2 x 0 Uberlândia (Campeonato Mineiro)

17/02/2022 – Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia (Campeonato Mineiro)

27/02/2021 – Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro (Campeonato Mineiro)

01/03/2020 – Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia (Campeonato Mineiro)

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x Uberlândia

O Cruzeiro venceu três dos últimos confrontos diretos contra o Uberlândia A Raposa está há dez jogos sem perder para o Uberlândia no Campeonato Mineiro O Uberlândia sofreu gol em todos os últimos dez duelos contra o Cruzeiro Em oito dos últimos dez confrontos entre as equipes houve mais de 2,5 gols O Cruzeiro venceu o primeiro tempo em cinco dos últimos seis jogos diante do Uberlândia

Comparação de Odds para Cruzeiro x Uberlândia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,75 1,98 Betano 1,78 1,97 Bet365 1,78 1,98

Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x Uberlândia

Resultado 1º tempo: Cruzeiro (3,50 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,75 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios (1,98 na Superbet) Ambas as equipes marcam: Sim (2,35 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.