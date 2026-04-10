Cruzeiro x Red Bull Bragantino: CBF define árbitro de Copa do Mundo para o duelo
A partida contará com arbitragem de Copa do Mundo
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Empolgado pela vitória na estreia na Libertadores, o Cruzeiro tenta trazer o clima para buscar uma reação no Campeonato Brasileiro. A equipe irá enfrentar o Red Bull Bragantino na noite deste domingo (12), às 18h30 (de Brasília). Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu arbitragem de Copa do Mundo.
Ramon Abati Abel, anunciado na última quinta-feira como um dos representantes brasileiros no Mundial, será o dono do apito no duelo entre mineiros e paulistas.
Nesta temporada, o catarinense já apitou uma partida do Cruzeiro, no empate em 0 a 0 com o Santos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Este será apenas o oitavo jogo do árbitro na temporada.
Ele será auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Alex do Santos (SC). Nenhum dos dois esteve envolvido em partidas do Cruzeiro em 2026.
Confira a escala de arbitragem para Cruzeiro x Red Bull Bragantino
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
- Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres (PE)
- Inspetor: Eirch Bartolomeu Antas E Silva Bandeira (PE)
- Assessor: Vayran da Silva Rosa (SC)
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
- AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)
- AVAR 2: Marcelo Ignacio Domingues Neto (RS)
- Observador do VAR: Fernando Jose de Castro Rodrigues (PA)
Ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino
O Cruzeiro abriu no dia 2 a venda dos ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).
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Para a partida contra o Massa Bruta, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 220. As vendas foram abertas às 15h de quinta-feira (2), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.
Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.
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