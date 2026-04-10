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Cruzeiro x Red Bull Bragantino: CBF define árbitro de Copa do Mundo para o duelo

A partida contará com arbitragem de Copa do Mundo

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/04/2026
10:39
Cruzeiro x Red Bull Bragantino, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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Empolgado pela vitória na estreia na Libertadores, o Cruzeiro tenta trazer o clima para buscar uma reação no Campeonato Brasileiro. A equipe irá enfrentar o Red Bull Bragantino na noite deste domingo (12), às 18h30 (de Brasília). Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu arbitragem de Copa do Mundo.

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Ramon Abati Abel, anunciado na última quinta-feira como um dos representantes brasileiros no Mundial, será o dono do apito no duelo entre mineiros e paulistas.

Ramon Abatti apitará Cruzeiro x Bragantino
Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) serão os árbitros do Brasil na Copa (Foto: Divulgação/CBF)

Nesta temporada, o catarinense já apitou uma partida do Cruzeiro, no empate em 0 a 0 com o Santos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Este será apenas o oitavo jogo do árbitro na temporada.

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Ele será auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Alex do Santos (SC). Nenhum dos dois esteve envolvido em partidas do Cruzeiro em 2026.

Confira a escala de arbitragem para Cruzeiro x Red Bull Bragantino

  1. Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  2. Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
  3. Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres (PE)
  4. Inspetor: Eirch Bartolomeu Antas E Silva Bandeira (PE)
  5. Assessor: Vayran da Silva Rosa (SC)
  6. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
  7. AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)
  8. AVAR 2: Marcelo Ignacio Domingues Neto (RS)
  9. Observador do VAR: Fernando Jose de Castro Rodrigues (PA)

Ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino

O Cruzeiro abriu no dia 2 a venda dos ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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Para a partida contra o Massa Bruta, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 220. As vendas foram abertas às 15h de quinta-feira (2), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

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Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.

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