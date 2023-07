O Cruzeiro entra em campo neste domingo, 23 de julho, às 16h, contra o Goiás, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência. O time azul, 10º, com 22 pontos, tenta diante do 17º colocado, o Esmeraldino, com 12 pontos, apagar o jogo ruim contra o Coritiba, na rodada passada, quando ficou num insosso empate com o Coxa Branca, em casa, decepcionando sua torcida.