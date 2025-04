Cruzeiro: volante não consegue explicar desempenho ruim

O volante Lucas Romero, do Cruzeiro, reconheceu que a equipe ainda tem muito o que melhorar para atender o desejo da torcida e dono da SAF, Pedro Lourenço. O argentino não soube explicar o motivo pelo qual o time saiu derrotado na estreia na Copa Sul-Americana, para o Unión, por 1 a 0, nesta terça-feira (1º), em Santa Fé, na Argentina.

- A gente sabe que tem de melhorar e continuar trabalhando. Tivemos dificuldade na hora de criar, principalmente no primeiro tempo. No segundo, conseguimos melhorar, mas faltou um pouco de entrosamento. Na disputa, acho que fomos bem, brigamos pela primeira e segunda bolas. Não sofremos com a bola parada, tanto que o gol foi no último lance. É difícil encontrar o porquê para que não tenhamos conseguido – afirmou Lucas Romero.

O volante argentino admitiu que o Cruzeiro não conseguiu mostrar o mesmo futebol apresentado nos bons momentos da vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Mineirão, pelo Brasileiro, sábado (29):

- A falha nossa foi não conseguir mostrar o futebol que jogamos no Mineirão. No último jogo, conseguimos fazer um bom jogo, com cruzamentos, chegando bem na área, com muita gente. Aqui faltou isso para levarmos os três pontos – avaliou Lucas Romero.

A melhor chance do Cruzeiro no jogo contra o Unión foi de Lautaro Diaz (Foto: José Almeida/AFP)

Ao ser questionado porque o Cruzeiro está demorando para dar o retorno esperado ao alto investimento feito pelo dono SAF, Pedro Lourenço, o volante reconheceu que a equipe está devendo:

- Acho que temos de continuar trabalhando. É difícil hoje falar de folha (salarial) e do investimento que a gente sabe que o Pedrinho fez. A gente entende que ele e a torcida vão querer resultados e temos de tentar ver o que tem de melhorar – afirmou Lucas Romero.

Volante argentino destaca que Cruzeiro precisa melhorar rendimento fora de casa

Domingo (6), o Cruzeiro enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileiro, e Lucas Romero destacou que a equipe não pode repetir o desempenho ruim como visitante que teve na temporada passada:

- Temos jogos importantes pela frente. É virar a folha e continuar trabalhando. Temos de ser autocríticos. Tentar impor nosso futebol tanto dentro quanto fora de casa. No ano passado, o que a gente mais sentiu foi não somar pontos fora de casa – apontou o volante.