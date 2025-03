Supercopa feminina: Cruzeiro derrota o Bahia e vai às semifinais

O Cruzeiro garantiu vaga nas semifinais da Supercopa do Brasil feminina ao derrotar o Bahia por 1 a 0, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, na noite deste sábado (8). A atacante Letícia Ferreira foi a autora do único gol do jogo, aos 32 minutos do primeiro tempo, se aproveitando de um escanteio bem fechado e cabeceando no segundo poste, praticamente em cima da linha do gol.

Bahia x Cruzeiro Supercopa feminina 2025 (foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O que vem por aí?

Agora, o Cruzeiro espera o vencedor do duelo entre Grêmio e Corinthians, domingo (9), na Arena do Grêmio, para conhecer seu adversário nas semifinais, que devem acontecer nesta quarta-feira (12). O mando de campo será decidido pela pontuação dos times em todos os jogos; ou seja, se houver empate e decisão nos pênaltis domingo, o Cruzeiro será o mandante; se houver um vencedor, manda quem tiver melhor saldo; persistindo empate nos saldos, manda quem tiver menos cartões vermelhos, depois amarelos, e finalmente, o ranking da CBF.

Do outro lado da chave, Real Brasília e Flamengo duelam também neste neste domingo, no Bezerrão; o vencedor encara o São Paulo, que goleou o Sport por 4 a 0, na Ilha do Retiro, na última sexta, abrindo a competição.

Próximos jogos:

Domingo, 9 de março

16h - Grêmio x Corinthians - Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS) - o vencedor enfrenta o Cruzeiro

16h - Real Brasília x Flamengo - Bezerrão (Gama, DF) - o vencedor enfrenta o São Paulo