Nova camisa de goleiro do Cruzeiro não agrada ao torcedor

A camisa de goleiro do novo uniforme do Cruzeiro para a temporada 2025 provocou reação negativa de torcedores do clube nas redes sociais. Usada pela primeira vez no sábado (8), na vitória do time feminino por 1 a 0 sobre o Bahia, em Alagoinhas (BA), pela Supercopa do Brasil – na quarta-feira (12), às 15h, as Cabulosas enfrentam o Corinthians, pela semifinal da competição, em São Paulo -, a camisa de cor amarela apresenta grafismos e marca dos patrocinadores na cor vermelha e, motivo maior da reclamação de parte da torcida, o escudo também em vermelho.

O Cruzeiro, em comunicado oficial, justificou a adoção do escudo vermelho, no lugar do tradicional azul e branco. Segundo o clube, o modelo segue templates oferecidos pela Adidas, a fornecedora do material esportivo, a todos os clubes do mundo, como Boca Juniors, da Argentina, e o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O Manual de Identidade Visual do Cruzeiro determina “nunca aplicar o logo em outros tons fora do espectro azul”. Mas também permite que versões monocromáticas negativas, como a em vermelho, seja adotada, com a seguinte justificativa: “É permitido a versão monocromática desde que mantida a integridade e contraste de marca. Apesar disso, sempre preferir aplicação sobre o fundo azul. Seu uso é restrito e necessita aprovação interna do Cruzeiro”.

Veja a nota oficial do Cruzeiro sobre escudo vermelho:

As camisas de goleiro produzidas pela Adidas seguem templates oferecidos a todos os clubes no mundo. Então, o clube escolhe as cores entre as opções disponíveis. Quanto à aplicação do escudo, foi optado por seguir versão monocromática, como é feito por diversos clubes europeus (ex. Manchester United, Bayern Munique, Arsenal e Juventus). O escudo do Cruzeiro é definido pelo estatuto do clube, sendo que “os procedimentos para a utilização da cor, tipologia, logomarca e suas variações permitidas”, são regidos pelo Manual de Identidade Visual do Cruzeiro Esporte Clube”. O manual de identidade visual permite aplicações monocromáticas.