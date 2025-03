Cruzeiro tenta melhorar retrospecto em estreias em Brasileirão

Na partida deste sábado (29), contra o Mirassol, no Mineirão, às 18h30, pela primeira rodada do Brasileirão 2025, o Cruzeiro terá a chance de melhorar o desempenho em estreias em Campeonatos Brasileiros de pontos corridos. Nas 19 edições anteriores, desde 2003, a Raposa obteve oito vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Como mandante, o retrospecto do Cruzeiro em estreias no Brasileirão de pontos corridos é um pouco melhor: são cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, em nove jogos – incluindo o jogo contra o Corinthians em 2015, quando a Raposa cumpria perda de mando de campo. Como visitante, a equipe celeste venceu três vezes, empatou duas e perdeu cinco.

Nos dois anos em que foi campeão brasileiro, o Cruzeiro estreou bem: goleou o Goiás por 5 a 0, no Independência, em 2013; e venceu o Bahia por 2 a 1, na Fonte Nova, no ano seguinte. O placar sobre o Goiás foi o maior já obtido pela Raposa em estreias, desde 2003.

A pior derrota foi para o Flamengo, por 3 a 1, de virada, no Maracanã, em 2019 – um dos gols rubro-negros foi marcado pelo atacante Gabigol, hoje no Cruzeiro.

No ano passado, o Cruzeiro estreou no Mineirão com vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, que conquistaria o título do Brasileirão.

Cruzeiro e Mirassol vão se enfrentar pela primeira vez na história.

Veja como foram as estreias do Cruzeiro em Brasileiros por pontos corridos: