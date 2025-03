Cruzeiro: meia é a dúvida para estreia no Brasileirão

A presença do meia Matheus Pereira é a principal dúvida no Cruzeiro para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), contra o Mirassol, no Mineirão, às 18h30. O jogador deve ser relacionado para a partida e começar no banco de reservas.

Matheus Pereira tem sido pouco aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim, por diferentes motivos. Na estreia no comando do Cruzeiro, a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, em Sete Lagoas, na última rodada da primeira fase do Mineiro, o treinador português optou por escalar um time reserva, e o meia entrou apenas no segundo tempo.

Matheus Pereira foi titular no primeiro jogo da semifinal, o empate por 1 a 1 com o América, no Mineirão, mas ficou de fora da segunda partida, no Independência, porque durante a semana negociava a transferência para o Zenit, da Rússia, que acabou não ocorrendo.

No período de treinamentos desde a eliminação no Mineiro, Matheus Pereira não participou das duas principais atividades do Cruzeiro: os empates por 3 a 3 com o Botafogo, no Engenhão, e por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O motivo foi o mesmo: o jogador foi liberado da viagem por causa do iminente nascimento do primeiro filho, Theo, que ainda não ocorreu.

Leonardo Jardim garante que jogadores estão motivados para estreia no Brasileirão

Leonardo Jardim quer ambição e competência dos jogadores no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro não antecipou o pensamento quanto à escalação de Matheus Pereira, mas garante que todos os jogadores estão motivados para o jogo deste sábado (29), contra o Mirassol:

continua após a publicidade

- Vejo que estão motivados para começarem, de forma positiva, contra o Mirassol e conseguirem resultados que permitam que a torcida e direção fiquem satisfeitas – afirmou Leonardo Jardim, em entrevista ao “Cruzeiro Cast”, podcast do clube.

Leonardo Jardim também falou sobre o objetivo do Cruzeiro no Brasileirão:

- Em termos do Brasileiro, queremos entrar na Libertadores. Esse é o nosso primeiro objetivo. Dentro de campo é que temos que provar se queremos e podemos sermos campeões – afirmou o treinador.

Para o técnico, para ser campeão não basta ter ambição. É preciso mostrar capacidade dentro de campo:

- A gente fala em ambição. Às vezes, temos reuniões em que são apresentados os objetivos, mas existem 10 equipes no futebol brasileiro que têm o mesmo discurso. Que querem jogar para ganhar o campeonato. Mas isso só não chega. Temos é que, dentro do campo, mostrar que queremos ir mais longe. Primeiro, temos que ir na realidade, dentro de campo mostrar nossa competência e chegar ao primeiro objetivo – disse Leonardo Jardim.