Ainda de acordo com pessoas ligadas a negociação, o atacante receberia um salário três vezes maior no futebol asiático caso aceite a proposta. No entanto, a intenção inicial do jogador de 26 anos é renovar o seu vínculo e permanecer na Toca da Raposa, visto que ele já deixou claro para a cúpula celeste que vive o melhor momento da carreira. Porém, a valorização financeira é algo desejado pelo camisa 9.