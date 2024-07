Cruzeiro tem desfalque importante para próximos compromissos

Marlon em ação pelo Cruzeiro (Foto: Divulgação / Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 11:59 • Belo Horizonte (MG)

O técnico Fernando Seabra tem importante desfalque para os próximos jogos do Cruzeiro. O lateral-esquerdo Marlon se lesionou na vitória contra o Corinthians, por 3 a 0, no último domingo (7), no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor sofreu contusão muscular em uma das coxas, passou por exames na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, e teve lesão constatada. Assim, a tendência é que o jogador fique fora por, pelo menos, duas partidas.

A expectativa é que o tratamento dure duas semanas. No entanto, tudo dependerá da evolução do atleta durante esse período. Desta forma, Marlon ficará fora contra o Grêmio, nesta quarta-feira (10), e Bragantino, no sábado (13). O Departamento Médico da Raposa espera que o ala se recupere para o jogo contra o Palmeiras, mo próximo dia 20. A tendência é que Kaiki seja utilizado na função; Villalba também é opção.

Marlon será desfalque no Cruzeiro nas próximas semanas (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)