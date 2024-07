Matheus Henrique revela problema no casamento para fechar com o Cruzeiro

Matheus Henrique foi apresentado como novo reforço do Cruzeiro (Divulgação/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 20:53 • Belo Horizonte (MG)

O volante Matheus Henrique foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro, nesta segunda-feira (8), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O novo jogador celeste, inclusive, revelou um problema que teve na família para assinar o contrato com o clube mineiro.

De acordo com o meia, foi necessário remarcar a lua de mel. No entanto, essa missão ficou com Alexandre Mattos.

- Casei num sábado, a gente na terça estava viajando para Itália. Ele (Alexandre Mattos) falou que vai ficar para dezembro. Aí eu falei: "se você resolver lá (na Itália), vai ficar para dezembro" - contou.

O novo volante celeste, a propósito, se colocou a disposição para começar a jogar. Ele garante estar ansioso para iniciar as partidas oficiais.

- Fiz minha primeira semana de testes. Estava de férias há três semanas. Meu último jogo tinha sido 25 de maio. Semana passada foi forte. Essa é a minha terceira semana. Claro que estou ansioso. Mas acredito que, sem pressa, no momento certo. Não vai ser no jogo de sábado que vou atingir o nível que tenho. Estou me preparando. Quando chegar a oportunidade, estarei 100% preparado - concluiu.

Na quarta-feira (10), o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, mas sem poder relacionar o novo reforço. Matheus Henrique estará à disposição para o confronto com o RB Bragantino, no fim de semana, pelo Brasileirão.