Seabra fala em agressividade do Cruzeiro e revela aprendizado com Campeonato Brasileiro

Fernando Seabra no comando do Cruzeiro.







Publicada em 07/07/2024 - 22:39 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro venceu o Corinthians, por 3 a 0, na tarde deste domingo (7), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado colocou a Raposa na sétima colocação, com 23 pontos. O técnico celeste ressaltou a importância do resultado, sobretudo, diante do torcedor cruzeirense que lotou o estádio com mais de 55 mil torcedores.

-Nós sabíamos que precisávamos ser agressivos no início do jogo, ser objetivo, aproveitar a atmosfera toda de jogar em casa. Com a casa cheia, a torcida nos apoiou, em número e em incentivo durante o jogo. Estávamos cientes que isso era uma conquista dos primeiros jogos em casa. E que nós tínhamos que ter um resultado que sustentasse essa conquista - avaliou Seabra.

O treinador cruzeirense, inclusive, ressaltou que foi necessário ter muita atenção durante a partida, pois o Corinthians lutou pelo resultado.

-O início do jogo foi muito forte nesse sentido. Durante o primeiro tempo teve momentos que perdemos o controle do jogo, um jogo de muitas transições, duas equipes muito verticais. O Corinthians nos ameaçou.

Barreal comemora gol na vitória do Cruzeiro. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Aprendizado no Cruzeiro

Fernando Seabra, contudo, revelou um aprendizado em relação ao jogo anterior, contra o Criciúma. Na oportunidade, o time celeste voltou para o segundo tempo e com poucos segundos sofreu um gol. Todavia, diante do Timão, foi a vez de entender a situação para não ter problemas.

-O início do segundo tempo ficou o aprendizado do último jogo. Estar organizado, mas estar desatento e sofrer um gol na primeira bola do segundo tempo. Condicionou muito o que aconteceu contra o Criciúma. Sabíamos que pelo placar, o Corinthians poderia voltar com muita energia, mais agressivo, para tentar diminuir o placar. Voltamos com atenção redobrada nesse sentido, para que não se repetisse sofrer gol no início do segundo tempo - finalizou.