Cruzeiro: Presença de Matheus Pereira contra América é dúvida

A escalação do meia Matheus Pereira é o principal mistério do Cruzeiro para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, neste sábado (22), às 16h30, na Arena Independência. Após ter a transferência para o Zenit, da Rússia, frustrada na quinta-feira (20), o jogador está à disposição do técnico Leonardo Jardim, mas pode começar no banco de reservas.

Durante as negociações com o clube russo na semana, Matheus Pereira treinou na quarta-feira (19), enquanto a atividade esteve aberta à imprensa. No dia seguinte, participou apenas do aquecimento e foi liberado para fazer exames médicos. Segundo o portal “Central da Toca”, o que impediu a transferência para o Zenit foi que o jogador não chegou a um acordo quanto a valores que receberia por metas atingidas e bonificações e não houve prazo para novas negociações.

Como Leonardo Jardim já vinha preparando a equipe sem Matheus Pereira, pode ser que ele fique para o segundo tempo. Nesse caso, o técnico do Cruzeiro tem opções para escalar o time que precisa da vitória para chegar à final do Campeonato Mineiro – novo empate, por qualquer placar, leva a definição para os pênaltis.

Leonardo Jardim pode optar por formação mais defensiva ou ofensiva

Leonardo Jardim pode entrar com mais um volante, Walace ou Lucas Silva, junto com Lucas Romero, e adiantar Matheus Henrique para jogar ao lado de Eduardo, na armação. Se optar por uma formação mais ofensiva, Marquinhos ou Lautaro Diaz ganha vaga no ataque, ao lado de Gabigol e Dudu. Nesse caso, as chances maiores seriam do ex-jogador do Fluminense.

No empate por 1 a 1 com o América, no jogo de ida, domingo (16), no Mineirão, o treinador optou pela entrada de Eduardo no lugar de Marquinhos para reforçar o meio-campo, deixando o corredor direito livre para o lateral William.

Outra questão a se observar no jogo deste sábado (22), no Independência, é a reação dos torcedores cruzeirenses em relação a Matheus Pereira. Parte da torcida aprovava a saída do meia, depois de declarações do jogador de que gostaria de atuar no futebol europeu. Agora, ele terá de reconquistar o apoio das arquibancadas.