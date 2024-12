Cruzeiro pode ganhar reforço para a base com chegada de Fágner

Com a contratação do lateral-direito Fágner junto ao Corinthians, o Cruzeiro pode ganhar um bônus inesperado. O filho do jogador, Henrique Lemos, é destaque das categorias de base do Timão e deve acompanhar o pai na transferência para Belo Horizonte. Meio-campista de 14 anos, Henrique Lemos faz sucesso também nas redes sociais.

continua após a publicidade

Henrique Lemos acompanhava o pai nos treinos do Corinthians em 2017 (Foto: Daniel Augusto Jr)

A possibilidade de Henrique Lemos acompanhar o pai na mudança do Corinthians para o Cruzeiro foi divulgada pelo jornalista Raul Moura. O próprio jogador deu pistas da provável mudança para a Toca da Raposa, ao passar a seguir os perfis do técnico Fernando Diniz, do meia Matheus Pereira e de diversos jogadores das categorias de base da Raposa.

Desde o anúncio da possível transferência de Fágner para o Cruzeiro, nesta sexta-feira (27), vários vídeos foram compartilhados nas redes sociais com lances do garoto Henrique Lemos, que tem 872 mil seguidores no Instagram e 722 mil no TikTok.

continua após a publicidade

Uma dessas jogadas foi o gol que Henrique, capitão da equipe, marcou na semifinal da Copa Umbro Sub-14, em que o Corinthians empatou por 1 a 1 com o São Paulo. Ele chutou de fora da área e empatou o jogo já no segundo tempo. O Timão passou nos pênaltis e foi campeão, derrotando o Vasco na final, também nos pênaltis. Por causa da idade, o filho de Fágner, nascido em 25 de março de 2010, ainda não pode assinar contrato profissional, o que facilita sua mudança para o Cruzeiro.

Lateral Fágner deve ser anunciado nos próximos dias pelo Cruzeiro

A chegada de Fágner ao Cruzeiro está para ser anunciada em breve. Pelo acordo entre os dois clubes, o lateral vem por empréstimo até o fim de 2025, sem custo para a Raposa, e com o pagamento do salário dividido entre os dois clubes. Inicialmente, ele vem para ser reserva de William, destaque da equipe celeste em 2024.