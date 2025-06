Cruzeiro participará de torneio durante paralisação do Brasileiro

O Cruzeiro vai disputar um quadrangular no Espírito Santo durante a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho. O período previsto para a realização do torneio é de 3 a 6 de julho. O clube celeste foi convidado para participar do torneio organizado pela Desportiva Ferroviária, de Vitória. Os jogos serão no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

Também participarão do quadrangular o Nacional, do Uruguai, e o San Lorenzo, da Argentina. Assim como o Cruzeiro, os dois clubes estrangeiros já foram campeões da Copa Libertadores. A Raposa levantou o caneco em 1976 e 1997; o time uruguaio, em 1971, 1980 e 1988; e a equipe argentina, em 2014.

O próximo jogo do Cruzeiro será dia 12, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir do dia seguinte, os jogadores terão um período de 14 dias de férias, até 27 de junho, quando se reapresentam na Toca da Raposa.

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será o local dos jogos do torneio em julho (Foto: Divulgação/Sesport)

A partida seguinte do Cruzeiro pelo Brasileirão, pela 13ª rodada, contra o Grêmio, no Mineirão, está prevista para a data base de 13 de julho. Desta forma, o torneio no Espírito Santo seria disputado uma semana antes, durante a programação de treinos da equipe para o segundo semestre do calendário do futebol brasileiro.

Cruzeiro terá terceiro período de treinamentos sem jogos oficiais no ano

Esse será o terceiro período de treinamentos do Cruzeiro na temporada. Em janeiro, foi feita a pré-temporada tradicional em Orlando (EUA), com a disputa da FC Series, com jogos contra São Paulo (1 a 1) e Atlético-MG (0 a 0).

continua após a publicidade

Com a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro voltou a ter outro longo período sem jogos oficiais, do final de fevereiro ao final de março, quando estreou no Campeonato Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim aproveitou os cerca de 30 dias para observar melhor o elenco e preparar a equipe para a maratona de jogos que terminou somente agora, com a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, domingo (1º), no Mineirão.