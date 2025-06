Após 19 jogos em dois meses, calendário do Cruzeiro fica folgado

Depois de disputar 19 partidas em pouco mais de dois meses, o Cruzeiro agora vive uma situação totalmente diferente. Até meados de julho, a Raposa vai entrar em campo apenas uma vez: no próximo dia 12, enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como não está no Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho, o Cruzeiro terá dois períodos de folga no calendário. O primeiro agora é o da Data Fifa em que a Seleção Brasileira vai enfrentar o Equador, dia 5, em Guayaquil, e o Paraguai, dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem.

Depois, haverá a paralisação do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa durante cerca de um mês. O Cruzeiro já definiu que haverá férias para os jogadores no período de 13 a 27 de julho, logo após a partida contra o Vitória. O Brasileirão tem o retorno previsto para o dia 12 de julho, sábado, com a abertura da 13ª rodada.

Maratona do Cruzeiro começou na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, em 29 de março (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Com o time embalado e invicto há 11 jogos, a paralisação do Campeonato Brasileiro pode não ser interessante para o Cruzeiro. Para o técnico Leonardo Jardim, a equipe tem de saber tirar proveito da situação:

- As pausas têm sempre uma análise a posterior. Estamos num bom momento e não tínhamos problema de continuar a jogar. Temos agora a pausa da Data Fifa e temos que respeitar. Vamos aproveitar para aprimorar alguns jogadores e depois voltar a trabalhar seriamente. O jogo contra o Vitória é tão importante quanto esse – afirmou o técnico do Cruzeiro, após a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, domingo, no Mineirão.

De 29 de março, quando estreou no Brasileirão vencendo o Mirassol por 2 a 1, até domingo (1º), na vitória sobre o Palmeiras, o Cruzeiro disputou 19 partidas, com 10 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, por três competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Foram 27 gols marcados e 15 sofridos.

Mesmo com calendário apertado, Cruzeiro teve poucos problemas musculares

A sequência de jogos não trouxe muitos problemas físicos para os jogadores do Cruzeiro. Os laterais Fagner e William ficaram de fora de alguns jogos por causa de dores musculares, e o atacante Wanderson desfalcou o time em três partidas devido a uma pancada no joelho direito. O maior problema médico na Raposa na temporada tem sido as lesões de joelho. Os zagueiros João Marcelo e Janderson e o meia Matheus Henrique estão em recuperação em diferentes níveis.

Leonardo Jardim comemora a possibilidade de manter uma escalação base desde a terceira rodada do Brasileiro, o empate com o São Paulo, no Morumbis:

- O Cruzeiro tem tido a felicidade de não ter muitos problemas nos 11. O Cruzeiro tem um grupo talentoso. Alguns que estavam num momento mais negativo, mas tinham sua qualidade, voltaram a provar – disse o técnico.