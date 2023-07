Cruzeiro e América-MG podem se beneficiar com venda do atacante Vitor Roque para o Barcelona, que foi confirmada em mais de 74 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões entre valores fixos, impostos e metas para o jogador). O atleta, de 21 anos, está no Athlético-PR, mas tem histórico no Coelho e na Raposa.