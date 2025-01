Cruzeiro no FC Series: logística, programação e ingressos para pré-temporada

Depois da festa no Mineirão no último sábado (4), o Cruzeiro embarcou para os Estados Unidos na noite de domingo. O clube realizará a pré-temporada na América do Norte nas próximas duas semanas.

➡️Mercado da Bola: Cruzeiro renova contrato com Lucas Silva até 2026

Inicialmente, o time comandado por Fernando Diniz irá se concentrar em Tampa e em Orlando. Nesse ínterim, irá enfrentar São Paulo e Atlético-MG pela FC Series.

A delegação celeste desembarca na manhã de segunda-feira e ficará em Tampa até o dia 14. Neste período, os jogadores farão atividades na academia e no campo.

Posteriormente, os jogadores da Raposa irão para Orlando, onde farão a primeira partida de 2025 contra o São Paulo, no Inter&Co Stadium. Na sequência, três dias depois, terão o clássico contra o Galo.

Cruzeiro irá abrir a temporada nos Estados Unidos (Foto: Flickr/Cruzeiro)

Confira a programação da pré-temporada do Cruzeiro

5/01 - Viagem para os Estados Unidos

6/01 - Desembarque em Tampa

14/01 - Viagem para Orlando

15/01 - Jogo contra o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium

18/01 - Clássico contra o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no no Inter&Co Stadium

Ingressos para a pré-temporada do Cabuloso

Quem pretende assistir ao jogo da Raposa nos Estados Unidos contra o São Paulo deverá desembolsar entre 20 e 260 dólares (aproximadamente de R$ 123 a R$ 1.600 na cotação atual).

Enquanto isso, o cruzeirense que desejar ver o clássico no Inter&Co Stadium deverá desembolsar de 25 a 500 dólares (valor em torno de R$ 35 e R$ 3 mil na cotação atual).

Quem mais participará da FC Series?

Além do Cruzeiro e do Atlético-MG, outros clubes brasileiros também irão fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. No mesmo torneio, estarão São Paulo e Flamengo, que se enfrentarão no dia 19.

Além dos duelos entre as equipes do Brasil, o Galo também enfrentará o Orlando City, em 25 de janeiro, às 17h (de Brasília).

Cruzeiro já enfrentou o Atlético-MG longe do Brasil

O clássico mineiro nos Estados Unidos não será o primeiro realizado longe do Brasil. Anteriormente, Raposa e Galo se encontraram no Torneio de Verão, em 2009, em Montevidéu, no Uruguai, com vitória celeste por 4 a 2.