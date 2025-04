Cruzeiro: Kaio Jorge explica como manteve a calma após perder pênalti

O atacante Kaio Jorge foi o destaque da vitória do Cruzeiro sobre o Bahia por 3 a 0, nesta quinta-feira (17), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de dois belos gols no segundo tempo, ele mostrou recuperação após perder um pênalti aos 13 minutos do primeiro tempo. Na saída do campo, Kaio Jorge explicou como superou o erro:

- Fiquei tranquilo, porque sabia que estava fazendo uma boa partida. Com a confiança lá em cima, sabia que, a qualquer momento, poderia reverter a situação. Mantive a cabeça no lugar e os pés no chão – disse Kaio Jorge, que também havia marcado no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, domingo (13).

Kaio Jorge comentou o lance de seu primeiro gol:

- Quando o Lucas Silva pega na bola, eu me posiciono para o contra-ataque. Conseguiu tirar do goleiro. É um forte que tenho essa finalização chapada. Fui feliz com o gol e com essa excelente vitória de hoje – disse o atacante, em entrevista ao “Sportv”.

Kaio Jorge não se abateu com o pênalti perdido no primeiro tempo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaio Jorge ainda falou sobre a melhora de rendimento da equipe nessas duas últimas rodadas do Brasileirão:

- Os primeiros jogos foram um pouco complicado. A gente estava tentando encaixar uma formação e um estilo de jogo e, agora, o professor, acredito eu, que ele acertou a formação que ele queria jogar. O time encaixou bem – avaliou.

Cruzeiro não saía de campo sem sofrer gol desde 19 de janeiro

O atacante também destacou que o Cruzeiro não sofreu gol, depois de 15 partidas:

- A gente não tomou gol. Isso foi muito importante, a defesa esteve muito bem. Todos os jogadores estão de parabéns pela raça e pela vontade. Agora, teremos um jogo importante contra o Red Bull (Bragantino) lá e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória mais uma vez.

O próximo jogo do Cruzeiro será domingo (20), contra o Red Bull Bragantino, às 20h30, em Bragança Paulista (SP), pela quinta rodada do Brasileirão.